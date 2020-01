Thương mại của Hàn Quốc với các nước ký kết FTA thặng dư hơn 71 tỷ USD trong năm 2019

Photo : KBS News

Tình hình giao thương giữa Hàn Quốc với các nước ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong năm ngoái đều đạt kết quả tốt, bất chấp môi trường kinh tế đối ngoại gặp nhiều khó khăn như mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung.Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 30/1 công bố "Xu hướng thương mại xuất nhập khẩu nhờ tận dụng FTA năm 2019". Theo đó, kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với các đối tác FTA đạt 725,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 398,4 tỷ USD và nhập khẩu đạt 326,8 tỷ USD.So với một năm trước, kim ngạch thương mại giảm 6,2%, xuất khẩu giảm 9,2%, nhập khẩu giảm 2,3%. Thặng dư thương mại cũng giảm 71,5 tỷ USD so với năm 2018 (104 tỷ USD).Tuy nhiên, nếu so với những nước không ký kết FTA, kim ngạch thương mại với các nước ký kết FTA tương đối tốt hơn.Tổng kim ngạch thương mại với các nước không ký kết FTA đạt 320,4 tỷ USD, giảm 12,7% so với 367,1 tỷ USD của năm 2018, cán cân thương mại thâm hụt 32,4 tỷ USD.Cơ quan hải quan nhận định mặc dù kim ngạch thương mại với các nước ký kết FTA có giảm do thương mại toàn cầu giảm trong bối cảnh môi trường kinh tế đối ngoại liên tiếp gặp nhiều khó khăn, song kim ngạch thương mại với các đối tác FTA đã góp phần duy trì thặng dư cán cân thương mại tổng thể.Ngoài ra, tỷ lệ vận dụng FTA trong xuất khẩu đạt 74,9%, nhập khẩu đạt 76,6%, tăng lần lượt 1,4% và 1,3%. Tỷ lệ vận dụng FTA trong xuất khẩu với Canada (95,2%), Liên minh châu Âu (86,9%), Mỹ (85,2%) là cao nhất. Tỷ lệ vận dung FTA tăng nhiều nhất là với New Zealand và Peru (cùng 5,2%), Trung Quốc (2,2%).Xét theo từng ngành nghề, tỷ lệ vận dụng FTA trong xuất khẩu các mặt hàng được ưu đãi lớn từ FTA đều tăng so với một năm trước, như máy móc (tăng 0,9%), sản phẩm công nghiệp hóa học (tăng 0,7%), mặt hàng điện, điện tử (tăng 5,7%). Tuy nhiên, tỷ lệ vận dụng FTA trong xuất khẩu các mặt hàng được ưu đãi thấp lại giảm mạnh như khoáng sản (giảm 10,4%), các mặt hàng nhỏ lẻ khác (giảm 52,4%).