Sản lượng xuất khẩu tháng 12 năm ngoái tăng trở lại sau 8 tháng

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/1 công bố số liệu cho biết chỉ số sản lượng xuất khẩu trong tháng 12 năm ngoái đạt 116,5 điểm, tăng 7,7% so với cùng kỳ một năm trước. Như vậy, sau 7 tháng giảm liên tiếp từ tháng 5 năm ngoái (-3,3%), chỉ số sản lượng xuất khẩu đã chuyển sang xu hướng tăng vào tháng trước. Mặc dù sản lượng xuất khẩu than đá, chế phẩm hóa dầu giảm tới 14,8%, nhưng sản lượng xuất khẩu máy tính, thiết bị điện tử, quang học tăng 14,9%, chế phẩm hóa học tăng 11,8%.Ngược lại, chỉ số kim ngạch xuất khẩu trong tháng 12 năm 2019 lại giảm 0,9% so với cùng kỳ một năm trước, đạt 109,77 điểm. Chỉ số này đã liên tục giảm từ tháng 12 năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu máy móc, trang thiết bị tăng 12,9%, nhưng kim ngạch xuất khẩu máy tính, thiết bị điện tử, quang học lại giảm 9,9%, than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 6,3%.Chỉ số sản lượng nhập khẩu tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản lượng nhập khẩu máy móc, trang thiết bị giảm 2,2%, nhưng sản lượng nhập khẩu máy tính, thiết bị điện tử và quang học lại tăng 8,2%, thiết bị vận tải tăng 29,1%.Chỉ số kim ngạch nhập khẩu giảm 1% so với cùng kỳ một năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu thiết bị vận tải tăng 26%, còn khoáng sản lại giảm 8,7%, kim loại cơ bản giảm 5,4%.Chỉ số điều kiện thương mại đạt 91,09 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2018, xu hướng giảm 25 tháng liên tục. Chỉ số điều kiện thương mại là chỉ số giá đơn vị xuất khẩu trên chỉ số giá đơn vị nhập khẩu, phản ánh lượng sản phẩm có thể nhập khẩu bằng kim ngạch một đơn vị sản phẩm xuất khẩu.Ngoài ra, chỉ số sản lượng xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu cả năm 2019 lần lượt giảm 2,2% và 10,3% so với năm 2018. Chỉ số sản lượng nhập khẩu và kim ngạch nhập khẩu giảm lần lượt 1,8% và 6,3% so với một năm trước.