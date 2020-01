Tổng thống chỉ thị ban ngành Chính phủ và địa phương dốc toàn lực đảm bảo an toàn cho người dân

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/1 đã trực tiếp chủ trì cuộc họp đối sách phòng ngừa virus corona chủng mới với sự tham gia của Bộ trưởng các ban ngành hữu quan và lãnh đạo 17 tỉnh, thành trên cả nước.Tổng thống giải thích Chính phủ chỉ định địa điểm cách ly tạm thời những người dân trở về từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) là nhằm ngăn chặn triệt để, không cho dịch bệnh lây lan rộng trong nước. Tổng thống hiểu những bất tiện của người dân địa phương, cam kết Chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ, đề nghị người dân thông cảm và phối hợp cùng Chính phủ.Ngày 29/1, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định Viện phát triển nhân tài cảnh sát ở thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong) và Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia ở huyện Jincheon (tỉnh Bắc Chungcheong) là nơi cách ly những người dân trở về từ Vũ Hán.Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh cần thực thi ngay các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh một cách quyết liệt và nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho người dân. Không chỉ đối phó với virus, các ban ngành và địa phương cũng cần đối phó với tâm lý bất an, lo sợ quá mức trong dân chúng, công khai thông tin minh bạch, cụ thể, nhanh chóng, tránh gây hiểu lầm, suy đoán vô căn cứ.Tổng thống chỉ ra rằng những tin tức giả kích động tâm lý bất an, hoài nghi trong dân chúng trong thời điểm hiện tại là hành vi phạm tội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn của người dân.Ông Moon nhấn mạnh tuyệt đối không được để tâm lý bất an ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế, qua đó đề nghị các ban ngành Chính phủ cùng các địa phương xem xét ảnh hưởng theo từng khu vực, từng ngành nghề để lập đối sách hỗ trợ cần thiết.