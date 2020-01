Công tác chuẩn bị tại địa điểm cách ly người dân trở về từ Vũ Hán

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/1 công bố chỉ định Viện phát triển nhân tài cảnh sát ở thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong) và Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia ở huyện Jincheon (tỉnh Bắc Chungcheong) là nơi cách ly những người dân trở về từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi khởi phát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới.Chính quyền tỉnh Nam Chungcheong và thành phố Asan ngày 30/1 cho biết đã triển khai xe ô tô, lắp đặt dụng cụ khử trùng cá nhân rộng khắp Viện phát triển nhân tài cảnh sát từ sáng cùng ngày. Các địa phương này đang tiến hành kiểm tra trang thiết bị phòng ngừa bệnh truyền nhiễm tại các địa điểm tập trung nhiều người dân như bến tàu hỏa, bến xe khách.Tỉnh Nam Chungcheong dự kiến sẽ đệ trình Chính phủ hỗ trợ 2,6 tỷ won (2,2 triệu USD) ngân sách để bố trí xe cấp cứu, trang thiết bị chẩn đoán, phân tích.Địa phương này cũng đang xem xét đối sách ngăn người dân trở về từ Vũ Hán tiếp xúc với người dân địa phương trong quá trình di chuyển từ sân bay Gimpo về địa điểm cách ly.Một quan chức Cảnh sát cho biết người dân trở về từ Vũ Hán sẽ di chuyển bằng xe buýt cảnh sát tới địa điểm cách ly vào đêm 30/1 hoặc rạng sáng 31/1, do vậy sẽ không xảy ra tình huống nào đáng lo ngại.Hiện tại, khu vực xung quanh Viện phát triển nhân tài cảnh sát ở Asan đã được dọn dẹp, loại bỏ những vật cản có thể gây trở ngại tới quá trình đưa người dân về đây cách ly. Đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho người dân cũng đã được bố trí xong. Các nhân viên cảnh sát vẫn đang làm việc bình thường bên trong Viện. Một quan chức cảnh sát cho biết do khu vực làm việc cách xa khu vực người dân sẽ sinh hoạt, nên cảnh sát sẽ không tiếp xúc với người dân bị cách ly, và vẫn làm việc bình thường để đảm bảo an toàn cho người dân.Chính quyền tỉnh Nam Chungcheong đã hủy hoặc hoãn một loạt các sự kiện tổ chức ở những khu vực lân cận.