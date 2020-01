Viện Kiểm sát khởi tố 13 người liên quan tới nghi ngờ Phủ Tổng thống can thiệp bầu cử Thị trưởng Ulsan

Photo : YONHAP News

Liên quan tới nghi ngờ Phủ Tổng thống can thiệp bầu cử Thị trưởng thành phố Ulsan, Viện Kiểm sát Hàn Quốc ngày 29/1 đã khởi tố lên tòa án Thị trưởng Ulsan Song Cheol-ho và cựu Thư ký các vấn đề dân sinh Baek Won-woo, cũng như cựu Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Daejeon Hwang Un-ha. Ông Hwang bị nghi ngờ nhận yêu cầu điều tra ứng cử viên đối thủ của Thị trưởng Song. Như vậy, tổng cộng 13 người liên quan trong vụ việc này đã bị khởi tố.Có hai yếu tố khiến Viện Kiểm sát nghi ngờ Phủ Tổng thống can thiệp vào bầu cử Thị trưởng Ulsan. Đầu tiên, trước thềm bầu cử địa phương tháng 6 năm 2018, nhận được tin tình báo từ Phủ Tổng thống, cảnh sát đã tích cực triển khai điều tra ứng cử viên phe đối lập Kim Gi-hyeon, vốn là người tiền nhiệm của Thị trưởng Song khi đó.Viện Kiểm sát nhận định Thị trưởng Song đã trực tiếp yêu cầu Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Ulsan khi đó là ông Hwang Un-ha điều tra ứng cử viên Kim Gi-hyeon.Theo đó, người cung cấp tin tình báo là cựu Phó thị trưởng Ulsan Song Byung-gi, nhân viên hành chính Phủ Tổng thống đã biến tấu lại thông tin trên, cựu Thư ký các vấn đề dân sinh Baek Won-woo, và cựu Thư ký chống tham nhũng Park Hyung-chul đều đã bị khởi tố vì hành vi vi phạm Luật bầu cử.Một yếu tố khác khiến Viện Kiểm sát nghi ngờ là Phủ Tổng thống được cho là đã tích cực can dự vào việc thiết lập cam kết của Thị trưởng Song, cũng như loại bỏ những đối thủ cạnh tranh trong đảng trong cuộc bầu cử địa phương năm 2018.Viện Kiểm sát cho rằng Thị trưởng Song Cheol-ho, cựu Phó Thị trưởng Song Byung-gi đã gặp cựu quan chức hành chính Phủ Tổng thống, yêu cầu gây cản trở cam kết tranh cử của cựu Thị trưởng Kim Gi-hyeon.Cựu Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Han Byung-do cũng bị khởi tố với nghi ngờ đề xuất chức Giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước cho cựu Ủy viên tối cao đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lim Dong-ho, đối thủ cạnh tranh trong cùng đảng của Thị trưởng Song, qua đó khuyên ông này từ bỏ ý định tranh cử.Dù Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul Lee Seong-yun phản đối khởi tố những đối tượng trên, nhưng Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol đã tiếp nhận ý kiến của nhóm điều tra và quyết định khởi tố vụ việc.