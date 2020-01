Máy bay chở 367 công dân Hàn Quốc ở Vũ Hán hạ cánh xuống sân bay Gimpo

Photo : YONHAP News

Máy bay thuê bao của Chính phủ Hàn Quốc chở 367 công dân từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và khu vực lân cận, nơi bùng phát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới, sáng 31/1 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Gimpo (Seoul).Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết, máy bay Boeing 747 của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc (Korean Air), số hiệu KE9884, đã hạ cánh ở sân bay Gimpo vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày.Như vậy, khoảng một nửa trong số hơn 720 công dân đăng ký về nước đã được đưa về Hàn Quốc.Trước đó, chuyến bay chở những công dân trên đã xuất phát tại sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán vào 6 giờ sáng. Những người này đã được cơ quan chức năng Trung Quốc đo thân nhiệt lần một trước khi vào trong sân bay làm thủ tục. Sau đó, phía Trung Quốc tiến hành đo thân nhiệt lần thứ hai, kiểm tra an ninh, và phía Hàn Quốc kiểm dịch các hành khách một lần nữa. Chỉ những người không có bất cứ triệu chứng nào mới được lên máy bay về nước.Một quan chức Chính phủ giải thích lý do chuyến bay muộn hơn hai tiếng so với dự kiến là bởi quá trình kiểm dịch của các cơ quan chức năng của Trung Quốc và Hàn Quốc khá kỹ lưỡng nên mất nhiều thời gian.Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách tiếp tục trải qua một lần kiểm dịch nữa ngay khi rời khỏi máy bay.Những người không có bất kỳ triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới nào sẽ được đưa đến tạm trú tại hai nơi đã được chỉ định là Viện phát triển nhân tài cảnh sát ở thành phố Asan (tỉnh Nam Chungcheong) và Viện phát triển nhân tài công chức quốc gia ở huyện Jincheon (tỉnh Bắc Chungcheong).Chính phủ Seoul đang tiếp tục trao đổi với phía Bắc Kinh để gửi thêm máy bay tới Vũ Hán đưa những công dân còn lại về nước.