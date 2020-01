WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/1 (giờ địa phương) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) do virus corona chủng mới gây ra.Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus giải thích lý do tuyên bố tình trạng khẩn cấp là vì sự bùng phát của virus corona chủng mới là chưa từng có tiền lệ.Ngoài Trung Quốc, 18 nước khác đã xác định có trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Thậm chí, Đức, Nhật Bản và Mỹ còn xuất hiện tới 8 ca nhiễm bệnh do lây lan từ người sang người. Đặc biệt, tình trạng khẩn cấp được ban bố bởi lo ngại virus corona chủng mới lây lan sang các nước có hệ thống y tế yếu kém.Tổng Giám đốc Ghebreyesus đánh giá Chính phủ Trung Quốc hiện đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn virus lây lan. Do đó, việc WHO bỏ phiếu thông qua phương án tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu không phải là do bất tín nhiệm Trung Quốc.Ông Ghebreyesus cũng khẳng định biện pháp trên không gây trở ngại gì đến du lịch và thương mại quốc tế.Đây là lần thứ 6 Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Trước đó, WHO đã từng 5 lần tuyên bố tình trạng khủng hoảng đối với các bệnh truyền nhiễm hết sức nghiêm trọng, trong đó có dịch cúm A/H1N1 năm 2009, bệnh do vi-rút Zika gây ra năm 2016, bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola năm 2019.WHO cũng một lần nữa nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan toàn cầu.