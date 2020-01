Lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người năm 2019 thấp kỷ lục

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/1 công bố kết quả điều tra về lượng tiêu thụ lương thực năm 2019.Trong năm lương thực 2019 (từ 1/11/2018 đến 31/10/2019), lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người trong các gia đình Hàn Quốc là 59,2 kg, giảm 3% so với một năm trước, chỉ bằng một nửa năm 1989 (121,4 kg), mức thấp kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan.Lượng tiêu thụ gạo của người Hàn sau khi lên đỉnh điểm là 136,4 kg năm 1970 đã liên tục có chiều hướng giảm.Trung bình mỗi người tiêu thụ 162,1g gạo mỗi ngày, giảm 3,1% so với một năm trước. Thông thường một bát cơm tương đương 100g gạo, nghĩa là mỗi ngày một người chỉ ăn hết một bát rưỡi cơm.Lượng gạo sử dụng làm nguyên liệu sản xuất là 744.055 tấn, giảm 1,5% so với một năm trước, lần đầu tiên chuyển sang xu hướng giảm sau 6 năm. Tuy nhiên, lượng gạo dùng làm nguyên liệu sản xuất cơm cháy, ngũ cốc ăn sáng tăng 7,2%, sản xuất các loại phở, miến, mỳ tăng 9,2%, bánh kẹo tăng 4,7%, các loại bánh gạo tteok tăng 2,4%. Ngược lại, lượng gạo dùng để sản xuất các loại thực phẩm như cơm ăn liền, cơm cuộn lá kim ăn liền giảm 1,6%.Cục thống kê quốc gia phân tích dù lượng gạo tiêu thụ tại nhà của người dân giảm, nhưng lượng gạo sử dụng trong sản xuất thực phẩm lại tăng nên khó có thể coi lượng tiêu thụ gạo tổng thể đã giảm.