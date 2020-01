Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc có thể giảm tối đa 0,2% nếu virus corona lan rộng trong nước

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh virus corona chủng mới đang lây lan nhanh chóng, dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay sẽ giảm khoảng 0,1-0,2%.Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai ngày 30/1 công bố báo cáo nhận định virus corona chủng mới lây lan sẽ khiến thị trường tài chính biến động mạnh, xuất khẩu và du lịch thu hẹp, tương tự thời điểm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS), hay Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) bùng phát trong quá khứ.Dựa trên những kinh nghiệm từ dịch SARS và MERS, Viện nghiên cứu trên đã phân tích các tác động của hai trường hợp, một là virus corona chủng mới chỉ tập trung ở Trung Quốc, hai là virus này lan rộng sang Hàn Quốc.Với trường hợp virus corona chủng mới chỉ tập trung ở Trung Quốc, ước tính lượng khách du lịch người nước ngoài tới Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 4 sẽ đạt khoảng 616.000 người, khiến thu nhập ngành du lịch giảm 900 tỷ won (gần 760 triệu USD).Nếu dịch viêm phổi do virus corona chủng mới bùng phát tại Hàn Quốc, ước tính lượng khách du lịch quốc tế sẽ chỉ đạt tối đa khoảng 2.021.000 người, thu nhập ngành du lịch sẽ giảm tới 2.900 tỷ won (2,45 tỷ USD).Dự đoán xuất khẩu cũng sẽ giảm từ 150 triệu USD tới 250 triệu USD do nhu cầu ở nội địa Trung Quốc giảm mạnh.Nếu virus corona chủng mới chỉ giới hạn ở Trung Quốc, tiêu thụ nội địa Hàn Quốc sẽ giảm khoảng 0,1%. Ngược lại, nếu virus lan rộng ở Hàn Quốc, dự kiến tiêu thụ nội địa sẽ giảm từ 0,3-0,4%.Kết quả là tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý I sẽ giảm từ 0,2-0,3% trong trường hợp dịch bệnh chỉ lây lan ở Trung Quốc, giảm 0,6-0,7% nếu dịch bệnh bùng phát ở Hàn Quốc.Điều này dẫn tới lo ngại tăng trưởng kinh tế cả năm sẽ giảm tối đa 0,1% nếu dịch bệnh chỉ giới hạn ở Trung Quốc, 0,2% khi dịch bệnh lan rộng sang cả Hàn Quốc.Viện nghiên cứu khuyến cáo Chính phủ cần chia sẻ minh bạch các thông tin liên quan để người dân bớt bất an, tâm lý tiêu dùng không bị thu hẹp. Ngoài ra, Chính phủ cần đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân trong nửa đầu năm để duy trì xu thế hồi phục kinh tế, lập ngân sách bổ sung, đưa ra các chính sách vực dậy nền kinh tế khi thấy dấu hiệu đi xuống.Cuối cùng, Viện nghiên cứu nhấn mạnh Chính phủ cần tăng cường tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ lẻ, tầng lớp thu nhập thấp, lĩnh vực nhà hàng, du lịch.