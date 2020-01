Chính phủ tích cực chuẩn bị ra mắt Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng tháng 7 năm 2020

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 31/1, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết Chính phủ sẽ lập ra Nhóm chuẩn bị thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng trực tiếp dưới quyền Thủ tướng. Nhóm sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các hạng mục cần thiết để ra mắt cơ quan này vào tháng 7 tới.Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ là một cơ quan độc lập, điều tra không "kiêng nể", để giới quan chức cấp cao không thể tiếp tục hành vi trục lợi cá nhân hay gây ảnh hưởng trái phép như trước.Ngoài ra, Thủ tướng cho biết sẽ thành lập "Nhóm xúc tiến điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát", đóng vai trò sửa đổi các điều luật liên quan có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, như quy tắc điều tra, phạm vi công khai điều tra của công tố viên. Nhóm sẽ thảo luận chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Hành chính và an toàn để điều chỉnh bộ máy tổ chức, nhân lực của cả Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát.Phó Thủ tướng cho biết do có sự điều chỉnh về thẩm quyền điều tra, từ nay Cảnh sát sẽ thực thi thẩm quyền kết thúc điều tra đợt một. Việc này sẽ giúp phía Cảnh sát giải quyết các vụ án nhanh hơn trước. Trong khi đó, Viện Kiểm sát sẽ có thể tập trung hơn vào việc khởi tố các vụ án và bảo vệ nhân quyền người dân trong quá trình điều tra.Ngoài ra, Chính phủ sẽ triển khai chế độ cảnh sát tự trị, phân tách riêng rẽ với cảnh sát quốc gia, tránh để xảy ra tình trạng cảnh sát lạm dụng quyền lực. Cảnh sát tự trị sẽ đảm bảo an toàn cho người dân khỏi các hành vị bạo lực gia đình, học đường, tai nạn giao thông, một cách nhanh chóng nhất.Thủ tướng đồng thời đề nghị người dân ủng hộ và Quốc hội tích cực hợp tác để thông qua sớm dự luật cải cách Cơ quan Cảnh sát, dự luật Cơ quan tình báo quốc gia trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX, giúp Chính phủ hoàn tất quá trình cải cách toàn bộ các cơ quan quyền lực.Trong sáng 31/1, Tổng thống Moon Jae-in đã nghe Thủ tướng Chung Sye-kyun, Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Chin Young báo cáo về các bước đi tiếp theo nhằm cải cách các cơ quan quyền lực. Tổng thống phát biểu việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng mang ý nghĩa rất lớn, bởi Viện Kiểm sát đã không tự sửa đổi những sai lầm trong quá khứ.