Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc thảo luận tình hình bán đảo Hàn Quốc với EU

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bỉ-Liên minh châu Âu (EU) cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 30/1 (giờ địa phương) đã tới thăm trụ sở EU tại Brussels, Bỉ, tham dự cuộc họp của Ủy ban an ninh và chính trị (PSC) EU.Ông Lee đã trình bày chính sách của Seoul nhằm phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, và đề nghị sự hợp tác của EU, một đối tác quan trọng trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Các nước thành viên EU tái khẳng định lập trường ủng hộ chính sách của Chính phủ Seoul, nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, hối thúc Bắc Triều Tiên nhanh chóng quay lại bàn đối thoại.Ông Lee đã trao đổi ý kiến về tình hình miền Bắc và triển vọng đàm phán phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp với Tổng thư ký Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) Helga Schmid.Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trong đó có giao lưu cấp cao trong nửa đầu năm nay, để đạt được tiến triển phi hạt nhân hóa, hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.Sau chuyến thăm Bỉ, ông Lee tiếp tục thăm Berlin, Đức tới ngày 1/2, dự kiến có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Đức Niels Annen, Tổng Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Petra Sigmund, trình bày về nỗ lực phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, thảo luận phương án phối hợp song phương.Đức là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2019-2020, và đang là nước Chủ tịch Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an.