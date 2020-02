Tổng thống tọa đàm với các chuyên gia phòng dịch về đối phó với virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Chiều 2/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mở buổi tọa đàm với các chuyên gia về phòng dịch tại Phủ Tổng thống, nhấn mạnh phải đặt an toàn của người dân lên hàng đầu, dốc mọi nguồn lực đối phó với dịch virus corona chủng mới.Tổng thống đề nghị Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) đóng vai trò trọng tâm trong công tác phòng dịch, và các cơ quan Nhà nước, tư nhân khác cùng phối hợp với CDC. Lãnh đạo các địa phương cũng sẽ tham gia cuộc họp Nội các để tăng cường phối hợp phòng dịch giữa chính quyền trung ương và địa phương.Tổng thống đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia phòng dịch, nghe đánh giá về tình hình phòng dịch hiện nay và các biện pháp đối phó cần thiết trong thời gian tới.Các chuyên gia nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong thời điểm này là giảm số người mắc bệnh vào trong nước và đảm bảo Hàn Quốc có đủ nguồn lực y tế để đối phó, qua đó khuyến nghị Chính phủ tăng cường chức năng của Cơ quan quản lý dịch bệnh, xây dựng phương án phân chia vai trò, hợp tác, phối hợp giữa CDC và chính quyền các địa phương.Trong thời gian dịch bệnh lây lan, công việc của đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở y tế điều trị cách ly do Nhà nước chỉ định sẽ bị quá tải, khó đối phó hiệu quả. Do vậy, Chính phủ cần phân chia vai trò cụ thể của các cơ sở y tế và lập đối sách hỗ trợ. Ngoài ra, Cơ quan quản lý dịch bệnh cần đẩy mạnh chức năng phân tích, chia sẻ thông tin liên quan đến virus corona chủng mới.Các chuyên gia còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường hợp tác quốc tế về phân tích rủi ro, đối phó với dịch bệnh trên nền tảng dữ liệu, còn người dân phải tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch như rửa tay thường xuyên.Tổng thống cũng đã trao đổi với các chuyên gia về những đối sách dài hạn, như phát triển thuốc điều trị, vắc-xin.