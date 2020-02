WHO tái xác nhận khả năng lây nhiễm virus corona chủng mới trong thời kỳ ủ bệnh

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh công bố ngày 1/2 (giờ địa phương), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) một lần nữa khẳng định người nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) nhưng chưa phát bệnh, chưa có triệu chứng, vẫn có thể lây lan sang người khác. WHO cũng đồng thời cho biết hiện đang điều tra xem virus lây lan bằng cách nào.Tổ chức Y tế thế giới một mặt vẫn kiên định với lập trường con đường lây nhiễm virus corona chủng mới là qua hắt hơi và nước bọt của người bệnh, mặt khác cũng nhấn mạnh virus có thể lây lan ngay cả trong giai đoạn ủ bệnh.Trước đó, người phát ngôn của WHO chỉ ra rằng cần kiểm tra khả năng lây nhiễm của những người nhiễm virus nhưng chưa phát bệnh.Trên thực tế, một tạp chí y học quốc tế đã từng báo cáo trường hợp một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc đi công tác từ Thượng Hải sang Đức đã lây virus cho một nam giới người Đức trong tình trạng chưa phát bệnh.Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Mỹ cũng chỉ ra trường hợp bệnh nhân người Đức bị lây nhiễm virus corona chủng mới do tiếp xúc với người chưa xuất hiện triệu chứng bệnh.Ngoài ra, kết quả một nghiên cứu khác cho rằng virus cornona chủng mới cũng có khả năng lây lan thông qua nước tiểu và phân của người bệnh.Bệnh viện Nhân dân số 3 ở thành phố Thâm quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết phân và nước tiểu của bệnh nhân có phản ứng dương tính với virus corona chủng mới, nên khuyến cáo người dân không chỉ đeo khẩu trang, mà quan trọng hơn hết là phải rửa tay thường xuyên và sạch sẽ để phòng ngừa lây nhiễm.