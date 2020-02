Nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc tăng nhanh thứ hai thế giới

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Nợ toàn cầu" do Viện tài chính quốc tế (IIF) trụ sở tại Mỹ công bố ngày 3/2, tính tới cuối quý III năm ngoái, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 95,1%, tăng 3,9% so với một năm trước.Mức tăng nợ hộ gia đình Hàn Quốc cao thứ hai trong số 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU). Chỉ duy nhất Hong Kong có tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình cao hơn Hàn Quốc (6,3%). Đứng sau Hàn Quốc là Trung Quốc, tăng 3,5%Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc tăng nhanh được phân tích là bởi trong năm ngoái, giá chung cư tại Seoul tăng vọt, số tiền người dân vay ngân hàng để mua nhà, đặt cọc thuê nhà cũng tăng theo.Nợ của doanh nghiệp Hàn Quốc bằng 101,6% GDP, tăng 6,3% so với một năm trước, đứng thứ hai sau Brazil (tăng 7,5%). Nợ Chính phủ bằng 40,2% GDP, tăng 3,5%, tương đối thấp so với các nước lớn như Anh (10,1%), Trung Quốc (4,6%).Tuy nhiên, do nợ hộ gia đình và nợ doanh nghiệp tăng nhanh nên tổng nợ (gồm nợ hộ gia đình, doanh nghiệp phi tài chính, Chính phủ, tổ chức tài chính) trên GDP của Hàn Quốc vẫn tăng nhanh nhất trong số 34 nước.Tính tới cuối quý III năm ngoái, nợ toàn cầu đạt 252.600 tỷ USD, tăng 9.600 tỷ USD so với một năm trước. Trong đó, nợ hộ gia đình tăng 1.700 tỷ USD, nợ của doanh nghiệp phi tài chính tăng 3.100 tỷ USD, nợ Chính phủ tăng 4.000 tỷ USD, nợ của tổ chức tài chính tăng 800 tỷ USD.Trong báo cáo trên, IIF dự báo trong bối cảnh lãi suất thấp như hiện nay, dự kiến nợ toàn cầu năm 2020 sẽ còn tăng nhanh hơn, đặc biệt là nợ doanh nghiệp. Tổng nợ toàn cầu tới cuối quý I năm nay dự kiến sẽ vượt ngưỡng 257.000 tỷ USD.