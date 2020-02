Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 1/2 (giờ địa phương), Ban tổ chức Liên hoan phim Sundance (Mỹ) lần thứ 36 cho biết phim "Minari", tác phẩm điện ảnh Hollywood có sự tham gia của hai diễn viên người Hàn Quốc Youn Yuh-jung và Han Ye-ri, đã thắng Giải thưởng của Ban giám khảo (Grand Jury Prize) và Giải thưởng do khán giả bình chọn (Audience Award) ở hạng mục phim điện ảnh Mỹ.Giải thưởng của Ban giám khảo là giải cao nhất trong liên hoan phim này, được chia thành các hạng mục: phim điện ảnh Mỹ, phim điện ảnh quốc tế, phim tài liệu Mỹ, phim tài liệu quốc tế. Giải thưởng do khán giả bình chọn cũng chia làm các hạng mục tương tự, nhưng có thêm hạng mục "NEXT" dành cho những tác phẩm điện ảnh đột phá."Minari" kể về câu chuyện một gia đình người Mỹ gốc Hàn từng theo đuổi "Giấc mơ Mỹ", sau đó tới định cư tại một trang trại ở bang Arkansas vào những năm 1980.Ngoài hai diễn viên người Hàn, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Steven Yeun, Will Patton, Alan Kim và Noel Kate Cho. Tác phẩm do đạo diễn Lee Isaac Chung thực hiện, nhà sản xuất là Plan B, một công ty do tài tử Brad Pitt thành lập, nhà đầu tư là công ty giải trí A24 của Mỹ.Liên hoan phim Sundance là một liên hoan phim độc lập do đạo diễn kiêm diễn viên Robert Redford mở ra vào năm 1985, được tổ chức tại thành phố Park City, bang Utah, Mỹ.