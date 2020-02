Tổng thống giải thích cấm nhập cảnh với người nước ngoài từng thăm tỉnh Hồ Bắc là biện pháp

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 3/2, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh việc Hàn Quốc tạm thời cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từng cư trú hoặc ghé thăm tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong vòng 14 ngày gần đây là biện pháp bất đắc dĩ, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra.Theo Tổng thống, các nước khác trên thế giới cũng đang thực hiện biện pháp siết chặt xuất nhập cảnh, hoặc cấm nhập cảnh, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh.Tổng thống nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, cũng là quốc gia giao lưu dân sự nhiều nhất với Hàn Quốc. Khó khăn của Trung Quốc cũng sẽ dẫn tới khó khăn cho Hàn Quốc. Do đó, với tư cách nước láng giềng, Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ và hợp tác cùng Bắc Kinh đối phó với dịch bệnh.Về biện pháp đối phó ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan, Tổng thống cho biết Chính phủ vẫn đang duy trì thang cảnh báo hiện tại (mức "cảnh giác"), và sẽ tiếp tục chủ động đối phó tương đương với mức cảnh báo "nghiêm trọng", mức cao nhất trong thang cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm.Tổng thống chỉ thị Thủ tướng khởi động cơ chế đối phó liên ngành, thực thi các biện pháp quyết liệt ngăn chặn sự lây lan của virus.Ông Moon nhấn mạnh để ngăn chặn dịch bệnh, các ban ngành Chính phủ phải huy động toàn lực, không được để xảy ra bất cứ lỗ hổng nào dù nhỏ nhất trong mạng lưới phòng dịch; đặc biệt chú ý, tăng cường phòng dịch tại nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học, và những nơi tập trung nhiều người dân. Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) cần phối hợp với các hiệp hội học thuật liên quan tới bệnh truyền nhiễm để xây dựng biện pháp đối phó chặt chẽ. Các ban ngành Chính phủ phải thiết lập cơ chế hợp tác vững chắc với chính quyền các địa phương.