Các chuyến bay tới Trung Quốc giảm hơn 40% do dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc hạn chế nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài từng thăm tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nơi bùng phát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra, số lượng chuyến bay giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã giảm hơn 40%.Theo kết quả tổng hợp tình hình dừng và cắt giảm các chuyến bay tới Trung Quốc của 8 hãng hàng không trong nước, tính đến ngày 3/2 đã có tổng cộng 41 chuyến bay tạm dừng do lo ngại virus corona chủng mới lây lan.Trước khi bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, 8 hãng hàng không trên đã vận hành tới 100 chuyến bay đến Trung Quốc. Như vậy, 41% chuyến bay tới Trung Quốc trước mắt đã phải tạm đóng cửa.Cụ thể, tổng cộng 24 tuyến đã cắt giảm số lượt bay, như hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc (Korean Air) giảm 15 lượt, hãng Asiana Airlines giảm 8 lượt, hãng Air Busan giảm 1 lượt. 65 tuyến đang chịu ảnh hưởng do virus corona chủng mới bùng phát.Korean Air và T'way Air cũng đang xem xét cho dừng hoặc giảm thêm chuyến bay tới Trung Quốc. Các chuyến bay tới Ma Cao, Hong Kong cũng có xu hướng giảm, và dự kiến sẽ có quy mô giảm rất lớn trên thực tế.Ngành hàng không đã kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ hồi phục trong năm nay sau khi thua lỗ nặng trong năm ngoái do biện pháp trả đũa của Nhật Bản, tình hình biểu tình ở Hong Kong, tình hình cạnh tranh gay gắt do các chuyến bay tới Trung Quốc và Đông Nam Á ngày càng tăng. Tuy nhiên, triển vọng trong năm nay lại càng không khả quan.