Doanh thu cửa hàng miễn thuế năm 2019 vượt mốc 20 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Hiệp hội cửa hàng miễn thuế Hàn Quốc ngày 4/2 cho biết doanh thu các cửa hàng miễn thuế trong năm ngoái đạt 24.858,6 tỷ won (gần 20,9 tỷ USD), tăng 31,1% so với năm 2018.Trong đó, doanh thu đối với khách hàng người nước ngoài chiếm 83%, tương đương hơn 20.800 tỷ won (17,4 tỷ USD). Doanh thu đối với khách hàng trong nước lần đầu vượt mốc 4.000 tỷ won, đạt khoảng 4.046 tỷ won (3,4 tỷ USD).Lượng khách mua hàng người nước ngoài đạt hơn 20.016.000 người, tăng 9,9% so với năm 2018 (hơn 18.190.000 người). Lượng khách nội địa giảm 5%, đạt gần 28.430.000 người.Lượng khách mua hàng người nước ngoài lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu người năm 2016, sau đó giảm còn 15 triệu người và 18 triệu nười trong năm 2017 và 2018, và tăng trở lại mốc 20 triệu người trong năm 2019.Doanh thu tháng 12 năm ngoái đạt 2.285 tỷ won (gần 1,9 tỷ USD), giảm 0,1% so với mức cao kỷ lục của một tháng trước đó. Lượng khách mua hàng người nước ngoài tháng 12 đạt 1.773.029 người, tăng so với tháng trước, nhưng mức tiêu thụ lại giảm 0,8%, đạt gần 1.950 tỷ won (1,63 tỷ USD).