Giá tiêu dùng tháng 1 tăng trên 1% sau 13 tháng

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/2 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 1 năm 2019". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 105,79 điểm, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong vòng 14 tháng, sau mức tăng 2% tháng 11 năm 2018. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đạt trên 1% trong vòng 13 tháng, kể từ sau lần tăng 1,3% tháng 12 năm 2018.Năm ngoái, giá tiêu dùng giữ nguyên trong tháng 8 (0%), lần đầu tiên trong lịch sử giảm 0,4% vào tháng 9, sau đó lại đạt 0% vào tháng 10, khiến dư luận lo ngại về hiện tượng giảm phát. Tuy nhiên, sang tháng 11, giá tiêu dùng tăng trở lại sau 4 tháng (0,2%), tới tháng 12 tăng 0,7%, đến tháng 1 năm nay tăng 1,5%.Cục thống kê quốc gia phân tích trong năm ngoái, mức tăng giá tiêu dùng liên tục dưới 1% là do hiệu ứng cơ sở của giá nông sản cùng kỳ một năm trước tăng mạnh và hiệu quả từ chính sách giáo dục miễn phí, đẩy mạnh ưu đãi bảo hiểm y tế của Chính phủ. Bước sang năm nay, giá các mặt hàng nông sản như rau củ quả tăng do sản lượng thấp là yếu tố chính kéo vật giá tăng cao.Giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 2,5% so với một năm trước, đặc biệt các mặt hàng rau củ quả tăng tới 15,8%. Giá cải thảo tăng 76,9%, giá củ cải tăng 126,6%, giá xà lách tăng 46,2%. Giá các mặt hàng công nghiệp tăng 2,3% so với một năm trước, đặc biệt giá dầu mỏ tăng 12,4%. Giá thuê nhà và các dịch vụ công cộng tăng lần lượt 0,2% và 0,5%. Giá các dịch vụ cá nhân tăng 1,7%. Giá điện, nước, gas tăng 1,5%.