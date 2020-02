Hàn Quốc hạn chế người nước ngoài từng thăm tỉnh Hồ Bắc nhập cảnh từ ngày 4/2

Photo : YONHAP News

Từ ngày 4/2, Hàn Quốc bắt đầu hạn chế nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài từng đến thăm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong 14 ngày gần đây, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới gây ra bệnh viêm phổi xuất phát từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc).Trung tâm xử lý tai nạn trung ương đã quyết định hạn chế nhập cảnh đối với người Trung Quốc sở hữu hộ chiếu do tỉnh Hồ Bắc cấp, đồng thời tạm đình chỉ hiệu lực visa do cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc ở tỉnh Hồ Bắc cấp, bắt đầu từ ngày 4/2.Đầu tiên, kể từ bước xuất vé ở điểm xuất phát, hành khách sẽ được hỏi có từng thăm tỉnh Hồ Bắc trong hai tuần gần đây hay không. Ở bước nhập cảnh, hành khách sẽ phải điền vào bản câu hỏi về tình trạng sức khỏe. Sau khi nhập cảnh, người nào được xác định khai báo gian dối sẽ bị cưỡng chế trục xuất, hoặc cấm nhập cảnh trở lại vào Hàn Quốc.Cũng bắt đầu từ ngày này, Chính phủ sẽ tạm dừng cho phép nhập cảnh miễn visa trong vòng 30 ngày vào đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc. Khi đăng ký xin visa, người xin sẽ phải xuất trình giấy xác nhận tình trạng sức khỏe, và phải đợi thời gian thẩm định visa đầy đủ dựa theo thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới.Chính phủ cũng đã bắt đầu vận hành các khu vực nhập cảnh riêng biệt đối với hành khách đến từ Trung Quốc. 30 máy điện thoại đã được lắp đặt trước mỗi khu vực nhập cảnh để nhân viên hải quan kiểm tra số điện thoại liên lạc tại Hàn Quốc do hành khách cung cấp.10.000 hành khách trên 91 chuyến bay đến Hàn Quốc từ các tỉnh Trung Quốc trừ Hồ Bắc trong ngày 4/2 đã được kiểm tra tình trạng nhiễm virus corona chủng mới.Trong một diễn biến khác, đối với những người từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới, dựa theo mức độ và thời gian tiếp xúc, Chính phủ đã phân loại thành người tiếp xúc mật thiết và người tiếp xúc thường xuyên. Tuy nhiên, bắt đầu từ 4/2, những đối tượng này được thống nhất thành "người tiếp xúc" với bệnh nhân. Theo đó, tất cả những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh sẽ phải tiến hành cách ly tại nhà trong hai tuần.