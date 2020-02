Photo : YONHAP News

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh sáng 4/2 đã tổ chức buổi họp báo tại trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, đưa ra lập trường về dịch virus corona chủng mới bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc nước này.Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh đang thực thi các biện pháp toàn diện, nghiêm ngặt để ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan. Các nước liên quan phải tuân theo kiến nghị của Tổ chức y tế thế giới (WHO). Trước đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhấn mạnh các nước không nên cản trở du lịch hay thương mại do dịch bệnh.Phát biểu trên của Đại sứ Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc quyết định từ ngày 4/2 cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài từng thăm tỉnh Hồ Bắc, và tuyên bố sẽ siết chặt quy trình cấp visa du lịch cho khách Trung Quốc.Tuy nhiên, ông Hình Hải Minh từ chối đưa ra đánh giá về các biện pháp trên của Chính phủ Hàn Quốc. Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị hợp tác Hàn-Trung, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Seoul.Ông Hình Hải Minh đã chính thức nhậm chức tại Hàn Quốc ngày 30/1, nhưng vẫn chưa trình Quốc thư lên Tổng thống Moon Jae-in. Việc tân Đại sứ một nước tổ chức họp báo trước khi trình Quốc thư là hết sức hiếm thấy.