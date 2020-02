Photo : YONHAP News

Trong báo cáo ngày 2/2 (giờ địa phương), Tổ chức y tế thế giới (WHO) cảnh báo "bệnh truyền nhiễm thông tin" (infodemic) về virus corona chủng mới đang lan rộng. Tin đồn và thông tin sai lệch đang tràn lan tới mức người dân khó phân biệt đâu là sự thật.WHO cảnh báo những cách phòng ngừa vô căn cứ ngược lại sẽ có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng. Một trong số đó là luồng thông tin thổi phồng hiệu quả của tỏi, cho rằng tỏi có thể trị virus corona chủng mới. Tổ chức y tế thế giới nhấn mạnh trong tỏi có thành phần kháng khuẩn, nhưng không có chứng cứ cho thấy tỏi hiệu quả đối với virus corona chủng mới. Cũng không có căn cứ nào cho thấy việc bôi dầu mè hay rửa mũi bằng nước muối có thể giúp phòng ngừa virus.Ngoài ra, tin đồn thú cưng có thể lây lan dịch bệnh, hay khói pháo hoa có hiệu quả phòng ngừa virus, cũng đều không phải sự thật. WHO cho biết các con đường lây lan "bệnh truyền nhiễm thông tin" như mạng xã hội Facebook, Twitter, cũng đã nỗ lực ngăn chặn những thông tin sai lệch.Khi tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu ngày 30/1, Tổ chức y tế thế giới không khuyến cáo người dân hạn chế giao thương hay du lịch. Vậy nhưng các nước trên thế giới đang liên tiếp ban lệnh cấm nhập cảnh với khách du lịch từ Trung Quốc. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ ra rằng tốc độ lây lan virus bên ngoài Trung Quốc đang diễn tiến chậm, nhưng những biện pháp này của các nước sẽ khiến số bệnh nhân gia tăng. Ông Ghebreyesus đề nghị tất cả các nước ra quyết định một cách nhất quán, có căn cứ.