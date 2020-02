Tổng thống chỉ thị lập đối sách giảm thiểu thiệt hại kinh tế do virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các về công tác đối phó với virus corona chủng mới tại Phủ Tổng thống ngày 4/2, Tổng thống Moon Jae-in chỉ ra rằng nền kinh tế Hàn Quốc sau khi có những tín hiệu tích cực từ đầu năm lại đang phải đối mặt với dịch virus corona chủng mới diễn biến khó lường. Do vậy, các ban ngành hữu quan Chính phủ cần nhanh chóng lập đối sách toàn diện nhằm giảm thiểu cú sốc và thiệt hại tới nền kinh tế.Tổng thống phân tích dịch bệnh đang gây khó khăn cho xuất khẩu và ngành du lịch. Trung Quốc chiếm một phần tư kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc, một phần ba lượng khách du lịch nước ngoài tới xứ sở kimchi. Các nhà máy của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc đang dừng hoạt động, người dân hạn chế đi du lịch nước ngoài. Dịch bệnh ảnh hưởng mạnh tới mạng lưới cung cấp linh kiện, phụ tùng của các doanh nghiệp. Do vậy, Chính phủ phải ưu tiên dốc toàn lực đối phó, ngăn chặn virus lây lan, chấm dứt sớm dịch bệnh, giảm thiểu gánh nặng kinh tế cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ vốn chính sách cho các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh tự do.Tổng thống nhấn mạnh nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào yếu tố tâm lý. Chính phủ sẽ tích cực ngăn chặn tin tức giả, cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về dịch bệnh cho người dân. Tổng thống cũng đề nghị người dân tìm hiểu kỹ thông tin, hình thành luồng dư luận lành mạnh để ngăn chặn thành công dịch bệnh.Tham dự cuộc họp Nội các cùng ngày còn có lãnh đạo bốn tỉnh thành là Seoul, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Bắc Chungcheong và tỉnh Nam Chungcheong. Tổng thống đề nghị các địa phương hợp tác chặt chẽ với chính quyền trung ương, ngăn chặn viurs lây lan rộng rãi. Phía Chính phủ sẽ sớm lập đối sách hỗ trợ để nền kinh tế địa phương không bị co hẹp. Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan nhanh chóng giải ngân ngân sách theo đúng kế hoạch.