Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã trở thành nghệ sĩ giữ vị trí số một bảng xếp hạng Billboard "Social 50" (Mỹ) trong thời gian dài nhất.Phía Billboard ngày 3/2 (giờ địa phương) cho biết BTS đã dẫn đầu bảng xếp hạng "Social 50" trong tổng cộng 164 tuần liên tiếp, phá vỡ kỷ lục 163 tuần của hoàng tử nhạc Pop Justin Bieber, xác lập hồi tháng 3 năm 2011."Social 50" là bảng xếp hạng những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội, dựa trên thống kê của Next Big Sound, công ty chuyên phân tích âm nhạc của Mỹ, về số lượt theo dõi mạng xã hội, tần suất được đề cập, số lượt tìm kiếm.Theo Next Big Sound, số lượt "Like" trên Facebook dành cho BTS trong thống kê gần đây nhất tăng 69%, trên Twitter tăng 29%, được phân tích là nhờ hiệu ứng từ ca khúc mới "Black Swan" và màn biểu diễn chung "Old Town Road" với rapper Lil Nas X trên sân khấu lễ trao giải Grammy ngày 26/1.