Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định dịch bệnh viêm phổi xuất phát từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) do virus corona chủng mới gây ra chưa phải là đại dịch toàn cầu.Hãng thông tấn AFP (Pháp) và hãng tin Reuters (Anh) ngày 4/2 (giờ địa phương) đưa tin Giám đốc Vụ đối phó rủi ro lây nhiễm toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Sylvie Briand cho rằng tình hình lây nhiễm hiện tại đang ở giai đoạn đồng thời bùng phát.Giám đốc Briand cho biết virus corona chủng mới chỉ đang lây lan nhanh chóng tại vùng tâm dịch là thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), còn ở các địa phương khác của Trung Quốc chỉ xuất hiện những ca lây nhiễm lẻ tẻ. Bà Briand hy vọng sẽ không xuất hiện một kịch bản thứ hai nào tương tự tình hình ở tỉnh Hồ Bắc.Phát biểu trên của Giám đốc Briand được cho là dựa trên thông tin Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng dịch viêm phổi Vũ Hán trở thành đại dịch.Trả lời phỏng vấn với tờ Thời báo New York (Mỹ), Giám đốc Cơ quan nghiên cứu về dị ứng và bệnh truyền nhiễm thuộc Viện y tế quốc gia Mỹ (NIH) Anthony Fauci nhận định virus corona chủng mới có tính lây nhiễm rất cao, gần như chắc chắn sẽ trở thành đại dịch toàn cầu.Giám đốc Briand cho biết đến nay đã có 19 nước thông báo chính thức với WHO về việc xuất hiện các ca nhiễm virus corona chủng mới. Tổ chức y tế thế giới cũng đang yêu cầu các nước giải thích tình hình cụ thể.Ngoài ra, bà Briand khẳng định virus corona chủng mới vẫn chưa phát sinh nhiều đột biến, đồng thời nhấn mạnh WHO mong muốn các nước điều chỉnh lại chính sách đưa công dân nước mình rời khỏi Trung Quốc.