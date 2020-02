Bộ Ngoại giao: “Hàn Quốc trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc để đối phó với virus corona chủng mới”

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/2 khẳng định sẽ tích cực hợp tác với Chính phủ Trung Quốc về những nội dung cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra.Liên quan tới việc tân Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh đưa ra lập trường về biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh của Chính phủ Hàn Quốc, tại buổi họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kim In-chul cho biết Seoul đang quản lý tốt tình hình hiện tại, đồng thời khẳng định hai nước Hàn-Trung đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ để khắc phục tình hình.Người phát ngôn Kim cho biết Chính phủ đang chú ý theo dõi tình hình cụ thể về số ca nhiễm bệnh, tử vong ở các địa phương ngoài tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để cân nhắc điều chỉnh cảnh báo du lịch.Chính phủ dự kiến sẽ ưu tiên cân nhắc các địa phương có hơn 700 ca nhiễm bệnh như tỉnh Chiết Giang, tỉnh Quảng Đông.Sáng 4/2, Đại sứ Hình Hải Minh đã tổ chức buổi họp báo về virus corona chủng mới tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul. Tại đây, Đại sứ Hình đã từ chối đánh giá biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài từng thăm tỉnh Hồ Bắc của Chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông cho rằng sẽ tốt hơn nếu biện pháp này được ra dựa trên những căn cứ mang tính khoa học của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).Về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phản đối, cho rằng biện pháp của Chính phủ được đưa ra nhằm ưu tiêu ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.Liên quan tới việc điều chỉnh cảnh báo du lịch, người phát ngôn Kim khẳng định tiêu chuẩn hàng đầu chính là sự an toàn của người dân. Hiện có hơn 1 triệu công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Trung Quốc. Do đó, Chính phủ sẽ theo dõi sát sao tình hình, cân nhắc đưa ra quyết định.Người phát ngôn Kim In-chul cũng cho biết Tổng lãnh sự quán tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) sẽ xem xét vận hành trung tâm điều trị cho những công dân còn lưu lại tại đây, đồng thời xem xét khả năng cũng như phương án hỗ trợ từ Seoul.Theo người phát ngôn Kim, Hàn Quốc đã hỗ trợ trang phục bảo hộ tương đương 300.000 USD trên tổng số tiền 5 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp cho Trung Quốc.