Photo : YONHAP News

Phát biểu trong buổi họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul ngày 6/2, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa nhấn mạnh Chính phủ đặt an toàn của người dân làm ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng phải cân nhắc tới khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO), hiệu quả từ biện pháp cấm nhập cảnh, và động thái chung của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Kang nhấn mạnh Chính phủ đang tiến hành kiểm tra và rà soát tổng hợp tình hình hàng ngày.Bà Kang đưa ra phát biểu trên khi phóng viên nêu ý kiến chỉ trích Chính phủ dường như đang khá thờ ơ, không mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với người Trung Quốc, trong khi dịch virus corona chủng mới đang lây lan nghiêm trọng. Bắt đầu từ ngày 4/2, Hàn Quốc đã cấm nhập cảnh toàn bộ người nước ngoài từng thăm hoặc cư trú tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) trong vòng hai tuần gần đây.Liên quan tới ý kiến chỉ trích việc tân Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh tổ chức họp báo về dịch virus corona chủng mới ngày 4/2 trong khi chưa trình Quốc thư lên Tổng thống là chưa từng có tiền lệ, bà Kang giải thích phía Trung Quốc đã nộp bản sao Quốc thư lên Bộ Ngoại giao, do vậy hành động này không vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao (1961).Bà Kang cho biết tân Đại sứ Trung Quốc đã tổ chức họp báo trong bối cảnh dư luận trong nước muốn nắm rõ về các biện pháp đối phó của Chính phủ Bắc Kinh với virus corona chủng mới.Về lịch trình chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Kang cho biết hai bên vẫn đang thảo luận để tổ chức chuyến thăm trong nửa đầu năm nay.Liên quan tới việc bán tài sản bị tịch thu của doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc căn cứ phán quyết của Tòa án tối cao về việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, bà Kang cho biết đây là một quy trình tư pháp, Chính phủ không thể can thiệp cũng như không thể dự đoán được thời điểm. Nếu Tòa án tối cao quyết định bán tài sản của doanh nghiệp Nhật Bản thì chiến lược đối phó, đàm phán với Tokyo của Chính phủ chắc chắn sẽ có thay đổi.Về việc Chính phủ xúc tiến cho phép tour du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Kang khẳng định lập trường cơ bản của Seoul là tuân thủ đúng lệnh cấm vận miền Bắc của cộng đồng quốc tế, thảo luận chặt chẽ với Mỹ tất cả những vấn đề liên quan tới đối thoại Mỹ-Triều và dự án hợp tác liên Triều.