Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 6/2 đưa tin trong bài phát biểu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, thủ đô Washington, Mỹ, tân Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi khẳng định Chính phủ Mỹ không hề từ bỏ đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Ông Grossi đã nắm được thông tin này trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.Ông Grossi cam kết Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ tin tưởng và tiến hành kiểm chứng một cách độc lập và chính xác nếu Mỹ và miền Bắc đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Tổng giám đốc Grossi lo ngại công tác kiểm chứng có thể gặp khó khăn vì kể từ khi đoàn thị sát của IAEA bị trục xuất khỏi miền Bắc năm 2009, nước này đã phát triển thêm nhiều vũ khí và cơ sở hạt nhân.Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Grossi cho biết Bắc Triều Tiên hiện là "nước sở hữu hạt nhân trái phép". Để công nhận miền Bắc là nước sở hữu hạt nhân hợp pháp thì phải điều chỉnh lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) thông qua nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, đây là việc không thể thực hiện.Bình Nhưỡng chính thức gia nhập IAEA tháng 9 năm 1974, song nước này vẫn luôn bất đồng với IAEA sau nhiều vụ thử nghiệm hạt nhân. Tháng 4 năm 2009, sau khi các nước thành viên Hội đồng bảo an đồng loạt nhất trí thông qua tuyên bố Chủ tịch, lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc, nước này đã cho trục xuất 4 đặc phái viên kiểm chứng của IAEA.Ông Grossi đến từ Argentina, là người Nam Mỹ đầu tiên được bầu làm Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng quốc tế, nhận được 24 phiếu bầu trên tổng số 35 nước thành viên Hội đồng quản trị IAEA. Ông chính thức nhậm chức Tổng giám đốc ngày 3/12 năm ngoái.