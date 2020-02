Xuất khẩu xe ô tô năm 2019 đạt mức cao nhất từ sau năm 2016

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 6/2 đã công bố báo cáo tình hình thương mại xe ô tô quý IV năm 2019. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc năm ngoái đạt 39,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt 11 tỷ USD.Kim ngạch xuất khẩu ô tô năm 2019 tăng 1,97 tỷ USD (5,3%) so với năm 2018, ghi nhận mức cao nhất kể từ mức kỷ lục 40,73 tỷ USD của năm 2015.Xét theo từng quốc gia, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ (15,5%), Canada (13,1%), Ả-rập Xê-út (18,9%), Pháp (11,2%), Việt Nam (23,7%), và I-rắc (77,4%) tăng mạnh. Song, xuất khẩu sang Australia (-3.6%), Anh (-9.5%) và Ý (-21.1%) lại giảm.Đặc biệt, xuất khẩu sang Nga tăng mỗi năm kể từ năm 2016, chiếm tỷ trọng 5,6% trên tổng thể trong năm ngoái, tăng gấp đôi so với tỷ lệ 2,2% của năm 2015.Kim ngạch nhập khẩu xe ô tô từ Đức (1,3%), Mỹ (3,3%), Thụy Điển (23,4%), Cộng hòa Nam Phi (87,8%) tăng, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản (-1,2%), Anh (-25,7%), Áo (-34,4%) và Ý (-8,6%) lại giảm.Xuất khẩu ô tô trong quý IV năm ngoái có chút trì trệ. Kim ngạch xuất khẩu ô tô quý IV vừa qua đạt 10,6 tỷ USD, giảm 0,5%; kim ngạch nhập khẩu đạt 3,3 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2018.Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu xe ô tô thân thiện với môi trường đạt 1,83 tỷ USD, tăng 19,1%, chiếm tỷ trọng 17,3% trên tổng thể.Đặc biệt, do căng thẳng Hàn-Nhật liên quan tới việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, nhập khẩu xe ô tô từ Nhật Bản năm ngoái giảm mạnh chủ yếu ở phân khúc xe hạng trung, xe lớn, và xe thân thiện với môi trường. Năm ngoái, tỷ trọng xe nhập khẩu từ Nhật Bản trên tổng thể giảm từ 15% của quý II xuống còn 9,6% trong quý III, tiếp tục giảm còn 6,2% trong quý IV.