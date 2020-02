Bộ Giáo dục cho phép các trường cắt giảm số ngày học để phòng ngừa dịch virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Ngày 7/2, Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye đã gửi công văn cho Giám đốc Sở Giáo dục 17 tỉnh, thành trên toàn quốc với nội dung cho phép rút ngắn số ngày học của học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường giáo dục đặc biệt, để phòng ngừa virus corona chủng mới.Bộ Giáo dục thông báo tùy theo điều kiện địa phương và trường học, Sở Giáo dục các tỉnh, thành có thể rút ngắn tối đa 1 phần 10 tổng số ngày học. Tuy nhiên, Sở Giáo dục của tỉnh, thành đó phải thảo luận với Bộ Giáo dục trước khi triển khai thực hiện.Pháp lệnh giáo dục Hàn Quốc quy định số ngày học của bậc mầm non là trên 180 ngày, bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là trên 190 ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra thiên tai bất ngờ thì hiệu trưởng các trường có thể giảm 10% số ngày học.Bộ Giáo dục nhận định dịch virus corona chủng mới lần này tương đương với thiên tai, nên cho phép các trường cắt giảm 1 phần 10 số ngày học. Ngoài ra, do nhiều trường trên toàn quốc đã cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nên việc giảm số ngày học là không tránh khỏi.Khi Hàn Quốc bùng phát dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2015, Bộ Giáo dục cũng đã lập hướng dẫn cho phép các trường giảm số ngày học.Bộ Giáo dục chỉ thị hiệu trưởng các trường xây dựng phương án giảng dạy để giảm thiểu lỗ hổng kiến thức cho học sinh, như cho học sinh học trực tuyến, cung cấp tài liệu tự học tại nhà; và yêu cầu Sở Giáo dục các tỉnh, thành kiểm tra chặt chẽ công tác thực hiện.Theo Bộ Giáo dục, tính tới 10 giờ sáng 6/2, toàn Hàn Quốc có 592 trường cho học sinh nghỉ học do lo ngại dịch bệnh, tăng 220 trường so với ngày hôm trước, trong đó có 450 trường mẫu giáo, 77 trường tiểu học, 29 trường trung học cơ sở, 33 trường trung học phổ thông, và 3 trường giáo dục đặc biệt.