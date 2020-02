Chính phủ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp ô tô tái khởi động nhà máy phụ tùng tại Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế kiêm Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế về nội dung kiểm tra, đối phó với tác động kinh tế của virus corona chủng mới ngày 7/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ tập trung mọi nguồn lực để giúp doanh nghiệp ô tô trong nước tái khởi động nhà máy tại Trung Quốc, đảm bảo nguồn nhập khẩu phụ tùng thay thế.Ngành công nghiệp ô tô chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất chế tạo của Hàn Quốc. Sau khi dịch virus corona chủng mới bùng phát, các hãng ô tô trong nước đã gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung phụ tùng từ Trung Quốc.Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ đẩy mạnh thảo luận với chính quyền địa phương Trung Quốc, tích cực hỗ trợ để phụ tùng sản xuất tại Trung Quốc nhanh chóng được đưa về Hàn Quốc. Chính phủ sẽ nhanh chóng phê chuẩn nếu doanh nghiệp đệ trình làm thêm giờ để tăng cường sản xuất trong nước, và hỗ trợ quy trình thông quan nhanh chóng đối với những phụ tùng thay thế nhập từ các nhà máy ở nước thứ ba ngoài Trung Quốc.Ngoài ra, Chính phủ sẽ khởi động "cơ chế đối phó với khủng hoảng cung cầu" có sự tham gia của các ban ngành Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, để chủ động điều tra các mặt hàng khác tiềm ẩn nguy cơ bất ổn cung cầu, tập trung rà soát tình hình tồn kho và sản xuất trong nước.Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đã công bố phương án hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và giới tiểu thương. Để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp thiệt hại vì virus corona chủng mới, Chính phủ sẽ cung cấp thêm 1.900 tỷ won (1,6 tỷ USD) vốn hỗ trợ chính sách, gia hạn tối đa một năm các khoản vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp tầm trung. Với giới tiểu thương và các hộ kinh doanh tự do, Chính phủ sẽ hỗ trợ 20 tỷ won (16,8 triệu USD) vốn ổn định kinh doanh lãi suất 2%.Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết Chính phủ sẽ sớm xây dựng phương án hỗ trợ theo từng ngành nghề dự kiến gặp thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do dịch virus corona chủng mới.Trong bối cảnh người dân vẫn bất an về tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, nước rửa tay, Phó Thủ tướng nhấn mạnh sẽ thực thi "biện pháp điều phối cung cầu khẩn cấp". Khi đó, nhà sản xuất các mặt hàng này phải khai báo lên Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) về lượng xuất kho trong nước, lượng xuất khẩu mỗi ngày. Các hộ kinh doanh cũng phải khai báo trong trường hợp bán ra một lượng lớn khẩu trang trong khoảng thời gian nhất định.