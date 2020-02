Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phê duyệt ba dự án viện trợ Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã phê duyệt ba dự án viện trợ miền Bắc của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Eugene Bell và Chương trình lương thực thế giới (WFP).Trang chủ của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên ngày 7/2 cho biết Tổ chức Y tế thế giới đã được phép mang ống nghe, kính hiển vi, điện tâm đồ, máy siêu âm bụng cầm tay sang Bắc Triều Tiên.Quỹ Eugene Bell cũng được miễn cấm vận với dự án điều trị bệnh lao đa kháng thuốc (Multi-Drug Resistant Tuberculosis), nhưng nội dung hàng viện trợ cụ thể không được công bố.Chương trình lương thực thế giới dự kiến sẽ viện trợ vật phẩm giá trị lên tới 110.000 USD, gồm 7.500 xe rùa, 5.000 cái xẻng, 5.000 cái cuốc.Ủy ban cấm vận miền Bắc miễn áp dụng lệnh trừng phạt cho ba tổ chức trên trong vòng sáu tháng kể từ ngày dược phê duyệt, tức là tới cuối tháng 7 tới.Tuy nhiên, do Bắc Triều Tiên đang phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn dịch virus corona chủng mới lây lan, dự kiến quá trình đưa các vật phẩm viện trợ sang miền Bắc sẽ khá phức tạp.Ngoài ra, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cũng dành 2 triệu USD cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo miền Bắc trong năm nay. Trong báo cáo khái quát về hoạt động viện trợ năm 2020, UNFPA dành số tiền viện trợ cho Myamar là 5 triệu USD, cao nhất trong các nước thuộc khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Sau đó là Pakistan với hơn 4,13 triệu USD và Afghanistan với 4 triệu USD.Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên vẫn được UNFPA viện trợ một phần tài chính và công nghệ cho công tác điều tra dân số. Tuy nhiên, năm ngoái, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tự điều tra mà không cần Liên hợp quốc hỗ trợ.