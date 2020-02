Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu Chungnam ngày 7/2 cho biết gần đây, viện đã lập "Báo cáo vấn đề kinh tế tỉnh Nam Chungcheong", đề xuất phương hướng đối phó với tình trạng lây lan virus corona chủng mới trong tỉnh.Dựa theo số liệu thống kê tình hình dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2015, Viện nghiên cứu Chungnam nhận định nếu dịch viêm phổi do virus corona chủng mới kéo dài sẽ khiến tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc tụt giảm, ngành công nghiệp du lịch đóng băng.Theo thống kê du lịch trong nước do Viện nghiên cứu văn hóa và du lịch Hàn Quốc thực hiện, lượng khách tới các khu du lịch trọng điểm trong nước tháng 6 năm 2014 là 19,89 triệu người. Tuy nhiên, thời điểm dịch MERS bùng phát đỉnh điểm tháng 6 năm 2015, con số này chỉ đạt 11,93 triệu người, giảm gần 8 triệu người (40%) so với một năm trước, và phải đến tháng 8 cùng năm mới phục hồi trở lại.Như vậy, do ảnh hưởng của dịch MERS, ngành công nghiệp du lịch ở Hàn Quốc đã bị thu hẹp đáng kể trong hai tháng. Theo đó, Viện nghiên cứu Chungnam nhận định nếu dịch virus corona chủng mới lây lan rộng, số ca tử vong tăng thì lượng khách du lịch nội địa sẽ giảm mạnh tương tự thời điểm dịch MERS bùng phát.Đặc biệt, trường hợp dịch virus corona chủng mới kéo dài đến 6 tháng, ước tính lượng khách du lịch nội địa sẽ giảm tới 40%. Như vậy, ước tính kim ngạch sản xuất và giá trị gia tăng của tỉnh Nam Chungcheong sẽ giảm lần lượt 1.400 tỷ won (1,18 tỷ USD) và 478 tỷ won (402,7 triệu USD).Viện nghiên cứu trên cũng cảnh báo các ngành công nghiệp liên quan bị thu hẹp sẽ khiến 12.548 người bị mất việc làm.Ngoài ra, biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc cũng sẽ khiến lượng khách du lịch quốc tế giảm mạnh.Thời điểm dịch MERS bùng phát, lượng khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm 2015 đã giảm lần lượt 41%, 53% và 26% so với cùng kỳ một năm trước. Khách du lịch quốc tế đã giảm tới 1,6 triệu người chỉ trong ba tháng.Viện nghiên cứu Chungnam dự đoán nếu biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc kéo dài trong nửa năm, kim ngạch sản xuất và giá trị gia tăng của tỉnh sẽ giảm lần lượt 529 tỷ won (445,5 triệu USD) và 172 tỷ won (107 triệu USD).Kể từ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đến nay đã có hơn 5.000 khách du lịch nội địa và quốc tế hủy kế hoạch du lịch tới tỉnh Nam Chungcheong do lo ngại virus corona chủng mới.Theo đó, Viện nghiên cứu Chungnam đề nghị chính quyền tỉnh đưa ra đối sách giúp các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn vượt qua cú sốc khi lượng khách du lịch giảm, đồng thời phát triển các chương trình thúc đẩy du lịch, tiêu thụ trong tỉnh.