Tân Đại sứ Trung Quốc, Nhật Bản trình Quốc thư lên Tổng thống

Photo : YONHAP News

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh ngày 7/2 đã trình Quốc thư lên Tổng thống Moon Jae-in tại Phủ Tổng thống.Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã gửi lời an ủi sâu sắc về những khó khăn mà Chính phủ và người dân Trung Quốc đang phải đối mặt do dịch virus corona chủng mới gây ra, cầu chúc các bệnh nhân sớm hồi phục. Tổng thống tin tưởng Chính phủ Bắc Kinh sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh để tập trung phát triển kinh tế, đưa quan hệ Hàn-Trung ngày càng tiến xa.Ông Hình Hải Minh nhấn mạnh mặc dù gặp nhiều khó khăn do virus corona chủng mới, nhưng Trung Quốc vẫn đang nỗ lực khắc phục. Đại sứ Trung Quốc chia sẻ ông rất cảm động về phát biểu của Tổng thống Moon rằng "khó khăn của Trung Quốc cũng là khó khăn của Hàn Quốc".Tổng thống Moon nhấn mạnh giúp đỡ láng giềng khi khó khăn là điều đương nhiên, và cảm ơn Trung Quốc đã phối hợp để Hàn Quốc đưa công dân về nước.Đại sứ Hình Hải Minh cho biết Chính phủ Trung Quốc ủng hộ và sẽ tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc vì sự phát triển quan hệ song phương, lộ trình phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Cùng ngày, tân Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Tomita Koji cũng đã trình Quốc thư lên Tổng thống. Tổng thống rất hoan nghênh khi một người nhiều kinh nghiệm làm việc tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul và hiểu biết rõ về Hàn Quốc như ông Koji được bổ nhiệm vào vị trí này.Đại sứ Nhật Bản ca ngợi tâm huyết của Tổng thống Moon Jae-in đối với quan hệ Hàn-Nhật, cam kết sẽ toàn tâm toàn lực thực hiện các nội dung nhất trí giữa lãnh đạo hai nước trong Hội nghị thượng đỉnh song phương năm ngoái.Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh trong năm nay sẽ diễn ra Thế vận hội mùa hè Tokyo cùng nhiều hoạt động giao lưu cấp cao sôi nổi giữa hai nước, như Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Tổng thống kỳ vọng hai nước sẽ tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác phòng dịch virus corona chủng mới.