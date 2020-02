Photo : YONHAP News

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra tại nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles (Mỹ) ngày 9/2 (giờ địa phương), phim "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho đã chiến thắng 4 tượng vàng ở các hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất", "Phim quốc tế xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", và giải thưởng lớn "Phim hay nhất".Đây là những tượng vàng Oscar đầu tiên trong lịch sử 101 năm điện ảnh Hàn Quốc, đưa nền điện ảnh xứ sở kimchi vươn ra tầm thế giới."Ký sinh trùng" là phim điện ảnh châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất" trong 92 năm lịch sử giải Oscar. Đây cũng là lần đầu tiên sau 17 năm, một tác phẩm điện ảnh nước ngoài đạt giải "Kịch bản xuất sắc nhất" sau phim "Hãy nói với cô ấy" (Talk To Her) của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodovar."Ký sinh trùng" đã xuất sắc vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt trước các đối thủ "Kẻ đâm lén" (Knives Out), "Câu chuyện hôn nhân" (Marriage Story), "1917", "Chuyện ngày xưa ... ở Hollywood" (Once Upon a Time... in Hollywood) để mang về tượng vàng Oscar hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất" cho đạo diễn Bong Joon-ho và biên kịch Han Jin-won.Phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, đạo diễn Bong Joon-ho chia sẻ giải thưởng là niềm vinh hạnh lớn với ông. Theo ông, viết kịch bản phim là một công việc rất cô độc. Mặc dù ông không đại diện cho quốc gia viết kịch bản này, nhưng đây lại là tượng vàng Oscar đầu tiên điện ảnh Hàn Quốc đạt được. Đạo diễn tài ba của Hàn Quốc cảm ơn người vợ đã truyền cảm hứng cho mình, và các diễn viên đã thổi hồn xuất sắc cho kịch bản. Biên kịch Han Jin-won gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Bong, đồng thời chia sẻ niềm vinh dự to lớn với toàn bộ giới điện ảnh Hàn Quốc.Tiếp đó, "Ký sinh trùng" lại được xướng tên ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc nhất" (tên gọi mới của giải "Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất"), sau khi vượt qua các đối thủ "Đau đớn và vinh quang" (Pain and Glory) của Tây Ban Nha, "Corpus Christi" của Ba Lan, và "Honeyland" của Nga.Khi bước lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar thứ hai, đạo diễn Bong đã nhận được những tràng pháo tay không dứt từ khán giả. Ông phát biểu việc "Ký sinh trùng" nhận được giải thưởng này trong năm đầu tiên ban tổ chức giải Oscar đổi tên hạng mục "Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất" thành "Phim quốc tế xuất sắc nhất" càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Sau đó, đạo diễn Bong vinh danh từng diễn viên, đạo diễn quay phim, đạo diễn mỹ thuật, đạo diễn dựng phim, và đề nghị khán giả dành những tràng pháo tay cho họ. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các công ty sản xuất, phân phối bộ phim này.Không dừng lại ở đây, "Ký sinh trùng" tiếp tục giành tượng vàng Oscar thứ ba ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". Mặc dù được đề cử ở hạng mục này, nhưng đạo diễn Bong Joon-ho đã phải cạnh tranh với những tên tuổi gạo cội của làng điện ảnh thế giới, như các đạo diễn người Mỹ Martin Scorsese phim "Người đàn ông Ireland" (Irishman), đạo diễn Todd Phillips phim "Thằng hề" (Joker), đạo diễn Quentin Tarantino phim "Chuyện ngày xưa ... ở Hollywood" (Once Upon a Time... in Hollywood), đạo diễn người Anh Sam Mendes phim "1917". Cuối cùng, đạo diễn Bong đã xuất sắc chiến thắng tượng vàng Oscar hạng mục này.Ông Bong là đạo diễn phương Đông thứ hai đạt giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" trong lịch sử Oscar, sau đạo diễn người Đài Loan Lý An. Ông Lý An từng hai lần thắng giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" với phim "Chuyện tình sau núi" (Brokeback Mountain) năm 2006 và "Cuộc đời của Pi" (Life of Pi) năm 2013, nhưng đây đều là những bộ phim do Hollywood sản xuất.Trong phần công bố hạng mục "Phim hay nhất", "Ký sinh trùng" tiếp tục được vinh danh và giành giải thưởng cao nhất, danh giá nhất lễ trao giải Oscar. Đây là lần đầu tiên một bộ phim nước ngoài thắng giải Oscar cho "Phim hay nhất".Như vậy, Ký sinh trùng đã chiến thắng 4 trên tổng cộng 6 hạng mục đề cử là "Kịch bản xuất sắc nhất","Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Dựng phim xuất sắc nhất", "Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất", và "Phim quốc tế xuất sắc nhất" tại giải Oscar lần thứ 92.Phim "Ký sinh trùng" được khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 30/5 năm ngoái, thu hút hơn 10 triệu lượt khán giả tới rạp. Đây là phim điện ảnh dài thứ 7 của đạo diễn Bong Joon-ho, sau các phim "Chó sủa không cắn" (Barking Dogs Never Bite, 2000), "Hồi ức kẻ sát nhân" (Memories of Murder, 2003) và Quái vật (The Host, 2006), "Người mẹ" (Mother, 2009), "Chuyến tàu băng giá" (Snowpiercer, 2013), "Okja" (2017).