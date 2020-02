Photo : YONHAP News

Trả lời hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 7/2 (giờ địa phương), Đại sứ Nga tại Bắc Triều Tiên Alexander Matsegora nhận định có khả năng miền Bắc sắp thử nghiệm vũ khí chiến lược mới.Theo Đại sứ Matsegora, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un luôn thực hiện cam kết do chính ông đưa ra. Do đó, nếu Chủ tịch Kim khẳng định sẽ cho thế giới thấy vũ khí chiến lược mới trong thời gian tới, thì có nghĩa là điều này sắp xảy ra.Đại sứ Matsegora còn cho biết mỗi khi gặp các quan chức ngoại giao của Nga, các quan chức ngoại giao miền Bắc đều đề cập tới phát biểu của Chủ tịch Kim tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động cuối năm ngoái về quyết tâm tăng cường năng lực răn đe quốc gia của Bắc Triều Tiên.Đại sứ Nga phân tích thời điểm Bình Nhưỡng công bố vũ khí chiến lược mới phụ thuộc vào tiến độ chuẩn bị thử nghiệm vũ khí và tình thế quốc tế.Liên quan tới tình hình trục xuất lao động miền Bắc tại nước ngoài theo nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Matsegora nhấn mạnh hiện không có bất cứ một công dân Bắc Triều Tiên nào sở hữu visa lao động tại Nga.Ngoài ra, Đại sứ Matsegora cho biết năm nay là kỷ niệm 20 năm Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Bình Nhưỡng và 75 năm chiến thắng trong Thế chiến II, Nga và Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức nhiều sự kiện giao lưu chung giữa đại biểu hai nước.