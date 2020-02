Chính phủ công bố phương án hỗ trợ người dân bị cách ly do virus corona chủng mới

Photo : KBS News

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 8/2 đã công bố phương án hỗ trợ sinh hoạt phí và nghỉ việc hưởng lương cho những người dân bị cách ly tại nhà do dịch virus corona chủng mới.Hiện tại, khoảng 1.700 người đang bị cách ly tại nhà. Nhiều người đang gặp bất tiện về các hoạt động kinh tế, sinh hoạt, như không thể ra ngoài, phải dùng bữa ăn nhanh do chính quyền quận gửi đến.Mức hỗ trợ cho hộ gia đình 4 người bị cách ly trên 14 ngày là 1.230.000 won (1.032 USD). Cứ trên 14 ngày cách ly sẽ được tính tròn là một tháng. Hộ gia đình một thành viên được hỗ trợ 450.000 won (378 USD), hai thành viên 770.000 won (646 USD), 5 thành viên 1.450.000 won (1.217 USD). Nếu số ngày cách ly dưới 14 ngày thì số tiền hỗ trợ sẽ được tính theo đơn vị ngày.Tuy nhiên, trường hợp người lao động đã được công ty cho nghỉ hưởng lương thì sẽ không được nhận trợ cấp sinh hoạt từ Chính phủ. Thay vào đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ các chủ doanh nghiệp cho người lao động bị cách ly nghỉ việc hưởng lương thông qua chi nhánh của Cơ quan hưu bổng quốc gia (NPS), mức trần hỗ trợ mỗi ngày là 130.000 won (109 USD).Ngoài ra, cơ sở y tế nào bị đóng cửa để tiến hành các biện pháp phòng dịch cần thiết sẽ có thể được Chính phủ bồi thường sau quá trình xem xét, thẩm định. Tuy nhiên, đối với các cơ sở kinh doanh thông thường, do không có quy định bồi thường riêng nên Chính phủ sẽ tham khảo các trường hợp trong quá khứ, thảo luận sửa đổi luật liên quan tại Quốc hội để tiến hành hỗ trợ.