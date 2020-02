Triển vọng tăng trưởng đầu tư và xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2020 hạ thấp do tác động của dịch virus corona chủng mới

Do tác động của dịch virus corona chủng mới, các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới và các cơ quan nghiên cứu kinh tế ở nước ngoài đều hạ triển vọng tăng trưởng đầu tư và xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm nay.Theo tổng hợp của hãng tin Bloomberg (Mỹ), trong tháng 2, bình quân đánh giá của các ngân hàng đầu tư và cơ quan nghiên cứu kinh tế quốc tế về triển vọng tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc năm nay là 2,1%, thấp hơn 0,2% so với mức đánh giá 2,3% của tháng 1.Cơ quan nghiên cứu Oxford Economics trực thuộc trường đại học Oxford (Anh) nhận định tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc năm nay chỉ dừng lại ở 0,5%.Nguyên nhân chính được đưa ra là do Hàn Quốc có tỷ trọng nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc khá lớn, mà tình hình tiêu thụ trong thời gian tới khó có thể phục hồi hoàn toàn do dịch virus corona chủng mới.Thông qua phương hướng chính sách kinh tế năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc dự đoán xuất khẩu trong năm nay sẽ tăng trưởng 3%.Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng đầu tư của Hàn Quốc năm nay cũng bị điều chỉnh thấp xuống chỉ sau một tháng. Theo tổng hợp của Bloomberg, triển vọng tăng trưởng đầu tư của Hàn Quốc năm nay theo đánh giá trong tháng 2 là 1,9%, thấp hơn 0,1% so với mức đánh giá trong tháng 1.Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) và ngân hàng Standard Chartered (trụ sở tại Anh) lần lượt đánh giá tăng trưởng đầu tư của Hàn Quốc năm 2020 là 0,8%.Theo đó, dự kiến triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay sẽ không mấy sáng sủa.Đặc biệt, cơ quan phân tích kinh tế của Anh Capital Economics đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay từ 2,5% xuống 1,5%. Oxford Economics cũng hạ triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2020 từ mức 2,2% xuống còn 2%.