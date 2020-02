Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi người dân không nên thu hẹp các hoạt động kinh tế

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 9/2 đã đến thăm các cơ sở cách ly tạm thời công dân trở về từ Vũ Hán ở huyện Jincheon thuộc tỉnh Bắc Chungcheong, và thành phố Asan thuộc tỉnh Nam Chungcheong.Sau đó, Tổng thống Moon đã có buổi gặp mặt với người dân địa phương và nhấn mạnh Hàn Quốc hoàn toàn có thể quản lý và khắc phục được dịch virus corona chủng mới, đồng thời nhận định không thể để các hoạt động kinh tế bị thu hẹp bởi dịch bệnh.Theo Tổng thống Moon, sức lây lan của dịch bệnh dù khá mạnh, song nếu người dân tuân thủ các quy tắc an toàn như rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách thì hoàn toàn có thể ngăn ngừa lây nhiễm. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong do nhiễm bệnh cũng không cao.Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh dù vẫn còn nhiều bất an và căng thẳng về tình hình dịch corona chủng mới, nhưng Chính phủ sẽ dồn toàn lực, đảm bảo sự an toàn của người dân cho tới khi dịch bệnh kết thúc. Tổng thống kêu gọi người dân lắng nghe hướng dẫn của Chính phủ, tuân thủ quy tắc phòng bệnh, không nên quá thu hẹp các hoạt động kinh tế thường nhật hay quá bất an về dịch bệnh.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng cảm ơn người dân đã cảm thông và hỗ trợ những công dân trở về từ Vũ Hán đang sinh hoạt tại các cơ sở cách ly ở hai địa phương trên.Tổng thống nhận định hiện tượng kinh tế thu hẹp do tâm lý đang diễn ra trên toàn Hàn Quốc. Đặc biệt, nhiều nhà máy sản xuất linh kiện và ô tô ở thành phố Asan đang gặp khó khăn do thiếu linh kiện nhập từ Trung Quốc, và ngành du lịch ở Asan cũng đang chịu cú sốc lớn.Theo đó, Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ trung ương và chính quyền địa phương sẽ nỗ lực hết sức để nền kinh tế địa phương tìm lại được nguồn lực phát triển.