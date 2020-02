Chính phủ xem xét tạo điều kiện cho các nghệ sĩ Hallyu chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự hoạt động tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Thành viên Jin của nhóm nhạc BTS (Đoàn thiếu niên chống đạn) đã 27 tuổi, độ tuổi phải nhập ngũ, khiến dư luận hết sức quan tâm liệu anh có phải nhập ngũ trong năm nay không. Một số ý kiến trong giới văn hóa, nghệ thuật cho rằng Chính phủ cần hoãn thời gian nhập ngũ cho những nghệ sĩ Hallyu như BTS, bởi nếu họ phải dừng hoạt động để tham gia quân đội thì sẽ ảnh hưởng tới làn sóng Hallyu trên toàn thế giới.Chính phủ Hàn Quốc đang tỏ thái độ khá thận trọng, xem xét sửa đổi chế độ liên quan. Một quan chức Chính phủ ngày 8/2 cho biết Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA) sẽ thảo luận phương án sửa đổi chế độ, cấp phép du lịch nước ngoài đối với những nghệ sĩ Hallyu vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự.Cụ thể, phương án được đưa ra thảo luận là những nghệ sĩ Hallyu được Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch tiến cử sẽ có thể được cấp phép du lịch nước ngoài một cách linh hoạt để không ảnh hưởng tới hoạt động biểu diễn tại nước ngoài.Theo quy định hiện hành, nam giới Hàn Quốc chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong độ tuổi 25-27 chỉ được phép du lịch nước ngoài tối đa 6 tháng một lần, tổng thời gian du lịch tối đa là hai năm, số lần được cấp phép tối đa là 5 lần. Nam giới 28 tuổi trở đi sẽ khó du lịch nước ngoài nếu không có lý do đặc biệt, ví dụ như điều trị bệnh. Nếu Chính phủ sửa đổi quy định liên quan thì nghệ sĩ Hallyu dù đến độ tuổi nhập ngũ sẽ vẫn được phép du lịch nước ngoài, tức là có thể được miễn thời hạn nhập ngũ.Cũng theo luật hiện hành, nam giới đã kiểm tra và đủ điều kiện nhập ngũ nếu đang theo học cao học thì thời hạn nhập ngũ cuối cùng là hết năm 27 tuổi, nếu đang học tiến sĩ thì được kéo dài tới năm 28 tuổi.Thành viên Jin của BTS đang theo học hệ Cao học trực tuyến. Thời hạn nhập ngũ của anh là ngày 4/12 năm nay, trước khi tròn 28 tuổi. Tuy nhiên, theo điều 61 Luật nghĩa vụ quân sự và điều 129 Thông tư thi hành Luật nghĩa vụ quân sự, sau khi nhận thông báo nhập ngũ, nếu có lý do chính đáng như bệnh tật, thiên tai, thi cử và các lý do bất khả kháng khác, công dân có thể xin hoãn nhập ngũ 5 lần cho tới 30 tuổi.