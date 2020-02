Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc năm 2019 nằm trong nhóm thấp nhất OECD

Photo : YONHAP News

Theo thống kê do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 10/2, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc năm 2019 dừng lại ở mức 0,4%, xếp vị thứ 33 trên tổng số 36 nước thành viên OECD, mức thấp nhấp kể từ khi thực hiện thống kê liên quan.Ba nước ở nhóm tỷ lệ tăng giá tiêu dùng thấp nhất sau Hàn Quốc là Hy Lạp (0,2%), Bồ Đào Nha (0,3%) và Thụy Sĩ (0,4%).Nhật Bản, nước gánh chịu giảm phát suốt một thời gian dài trong thập niên 90, có tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đạt 0,5%.Năm 2017, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc là 1,9%, đứng thứ 15, sau đó giảm còn 1,5%, xếp thứ 26 năm 2018. Đến năm ngoái, Hàn Quốc bị xếp vào nhóm có tỷ lệ tăng giá tiêu dùng thấp nhất OECD với 0,4%.Tỷ lệ tăng trưởng giá tiêu dùng lạm phát cơ bản (không bao gồm giá xăng dầu và nông sản) theo tiêu chuẩn của OECD cũng giảm. Tỷ lệ này của Hàn Quốc trong năm 2017 là 1,7%, xếp thứ 13 OECD, sau đó rớt xuống vị trí 19 với 1,2% năm 2018, đến năm ngoái tụt xuống còn 0,7%, đứng thứ 29.Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 1 vừa qua dù đã tăng trở lại ở mức 1,5%, song cũng có thể quay lại xu hướng giảm do dịch virus corona chủng mới khiến tiêu dùng nội địa co hẹp.Công ty chứng khoán Kyobo dự đoán dịch virus corona chủng mới sẽ khiến tiêu thụ giảm, làm gia tăng áp lực giảm giá tiêu dùng trong ngắn hạn.Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai nhận định tiêu thụ nội địa của Hàn Quốc sẽ giảm 0,1% nếu dịch corona chủng mới chỉ lây lan ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh lan rộng sang cả Hàn Quốc thì tiêu thụ nội địa sẽ giảm 0,3% tới 0,4%.Viện nghiên cứu kinh tế LG dự đoán giá một số nguyên vật liệu nhập từ Trung Quốc có thể tăng, nhưng do tiêu dùng bị thu hẹp mạnh nên áp lực lạm phát có thể giảm.Tại cuộc họp quyết định lãi suất cơ bản của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) tháng 1 vừa qua, Ủy ban chính sách tiền tệ chỉ ra rằng khó có thể kỳ vọng xu thế giảm tỷ lệ tăng trưởng giá tiêu dùng trong nhiều năm qua sẽ bị đảo ngược. Nếu tỷ lệ tăng trưởng giá tiêu dùng lạm phát cơ bản càng chững lại, chỉ một cú sốc tương đối nhỏ cũng có thể khiến nỗi lo giảm phát gia tăng.