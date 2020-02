Nhận thức của thanh thiếu niên về Bắc Triều Tiên năm 2019 xấu đi

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất và Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 11/2 công bố kết quả khảo sát "Thực trạng đào tạo thống nhất tại trường học năm 2019", tiến hành với 66.042 học sinh và 3.817 giáo viên của 598 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông toàn quốc từ ngày 21/10-29/11 năm ngoái.Ở câu hỏi "suy nghĩ về chính quyền Bắc Triều Tiên", tỷ lệ học sinh coi Bắc Triều Tiên là đối tượng cần "hợp tác" đạt 43,8%, giảm 7,1 % so với kết quả khảo sát tương tự năm 2018 (50,9%).Ngược lại, 35,8% học sinh coi Bắc Triều Tiên là đối tượng phải "cảnh giác", tăng 8% so với một năm trước (28,2%). Tỷ lệ học sinh coi miền Bắc là đối tượng cần "giúp đỡ" giảm từ 12,1% xuống 8,2%, coi Bắc Triều Tiên như "kẻ địch" tăng từ 5,2% lên 8,1%.19% thanh thiếu niên nhận định bán đảo Hàn Quốc đang "hòa bình", giảm mạnh so với mức 36,6% năm 2018. Tỷ lệ nhận định bán đảo Hàn Quốc "không hòa bình" tăng từ 15,5% lên 33,7%.Bộ Thống nhất phân tích trong năm ngoái, quan hệ Mỹ-Triều, liên Triều lâm vào bế tắc đã tác động mạnh tới kỳ vọng của thanh thiếu niên về Bắc Triều Tiên.55,5% học sinh cho rằng "cần thống nhất" hai miền Nam-Bắc, trong đó có 29,1% chọn lý do hai nước cùng một dân tộc, 21,4% nhận định cần thống nhất để thoát khỏi bất an về nguy cơ chiến tranh, 21,1% cho rằng thống nhất có thể khiến Hàn Quốc trở nên hùng mạnh hơn, 16,3% chọn lý do thống nhất giúp giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán liên Triều. Ngược lại, 19,4% thanh thiếu niên cho rằng "không cần thiết thống nhất".Với câu hỏi về thời điểm thống nhất, 22,2% học sinh nhận định trong vòng 5 đến 10 năm, 29,3% trả lời trong vòng 10-20 năm, 21,2% cho rằng sẽ mất trên 20 năm.