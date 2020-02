Bắc Triều Tiên xuất khẩu trái phép 3,7 triệu tấn than đá trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đã viện dẫn bản thảo báo cáo của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc rằng từ tháng 1 đến tháng 8 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã xuất khẩu 3,7 triệu tấn than đá, tương đương 439 tỷ won (370 triệu USD).Trong số đó, khoảng 2,8 triệu tấn than đá được cho là xuất khẩu bằng hình thức trung chuyển trái phép trên biển từ tàu mang quốc tịch miền Bắc sang xà lan của Trung Quốc.Theo báo cáo trên, xà lan Trung Quốc đã chở than xuất xứ từ Bắc Triều Tiên tới ba cảng trên vịnh Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, để vận chuyển theo đường sông Dương Tử.Nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm toàn bộ các hoạt động xuất khẩu than đá của Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn xuất khẩu ít nhất 1 triệu tấn đất cát nạo vét từ sông sang các bến cảng của Trung Quốc, thu về số tiền tương đương 22 triệu USD.Bản thảo báo cáo trên cũng chỉ ra rằng miền Bắc đã nhập khẩu trái phép các sản phẩm dầu mỏ với số lượng vượt quá quy định là 500.000 thùng mỗi năm.Báo cáo cũng cho biết trong năm ngoái, Bình Nhưỡng vẫn phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa, đảm bảo được công nghệ và một số linh kiện thông qua hoạt động thu mua trái phép từ nước ngoài. Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển năng lực và cơ sở hạ tầng cho chương trình tên lửa.Đây là báo cáo thường niên về việc thực thi lệnh trừng phạt miền Bắc và nêu một số trường hợp vi phạm do hội đồng chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên soạn thảo. Báo cáo sẽ được gửi tới các nước thành viên của Hội đồng bảo an, và được thông qua vào khoảng tháng 3 tới nếu không có ý kiến bất đồng đặc biệt nào.