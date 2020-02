Kim ngạch xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 2 tăng gần 70%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 11/2 công bố kim ngạch xuất khẩu từ ngày 1-10/2 đạt 10,7 tỷ USD, tăng 69,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, do số ngày làm việc trong khoảng thời gian này là 7 ngày, nhiều hơn năm ngoái 3 ngày (do năm ngoái có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), nên ngược lại, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày lại giảm 3,2%, từ 1,58 tỷ USD xuống 1,53 tỷ USD.Kim ngạch xuất khẩu xe ô tô tăng 114,5%, chíp bán dẫn tăng 37,8%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 34,8%, chế phẩm dầu mỏ tăng 26,2%. Ngược lại, xuất khẩu màn hình tinh thể lỏng giảm 39,5%.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 36%, Mỹ tăng 68,1%, Việt Nam tăng 59,8%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 170,4%, Nhật Bản tăng 28,9%, Hong Kong tăng 130,1%, Trung Đông tăng 63%.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 10 ngày đầu tháng 2 đạt 12 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại trong khoảng thời gian này thâm hụt khoảng 1,3 tỷ USD.Trong các mặt hàng nhập khẩu, nhập khẩu máy móc tăng 48,7%, thiết bị công nghệ thông tin tăng 22,3%, ô tô tăng 108,4%. Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô giảm 13,3%, gas giảm 1,8%, than đá giảm 23,9%. Nhập khẩu từ Mỹ tăng 82,8%, EU tăng 86,8%, Nhật Bản tăng 42,9%, Việt Nam tăng 37,5%.Mặt khác, tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 giảm 6,1%, tiếp tục xu hướng giảm 14 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày lại tăng 4,8%, tăng trở lại sau 14 tháng.