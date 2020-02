Đảng cầm quyền, Chính phủ và Phủ Tổng thống thảo luận phương án phòng dịch đối với du học sinh Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Bộ Giáo dục và Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã nhất trí hỗ trợ tài chính cho các trường đại học, giúp các du học sinh đến từ Trung Quốc mua các vật dụng cần thiết để phòng dịch trong bối cảnh dịch virus corona chủng mới đang ngày càng lan rộng.Trả lời báo giới ngày 10/2 sau khi kết thúc cuộc họp rà soát tình hình đối phó với dịch virus corona chủng mới tại Quốc hội, Nghị sĩ Jo Seung-rae thuộc Ủy ban Giáo dục tại Quốc hội nhận định vấn đề lớn nhất là những du học sinh Trung Quốc nhập cảnh trước và sau ngày 20/2 tới, nên Bộ Giáo dục đang tiếp tục thảo luận với các trường đại học về vấn đề này.Nghị sĩ Jo cho biết các trường đại học không đủ khả năng giúp các du học sinh phòng dịch hiệu quả, nên đã yêu cầu Chính phủ giúp đỡ. Theo đó, Bộ Giáo dục đã yêu cầu khoản chi phí trù bị từ Bộ Kế hoạch và tài chính.Cuộc họp được cho là đã thảo luận đa chiều về phương án ngăn chặn khả năng virus corona chủng mới lây lan từ các du học sinh Trung Quốc, đặc biệt là phương án quản lý du học sinh ở trọ bên ngoài trường.Một thành viên cuộc họp cho biết phương án cách ly những du học sinh nhập cảnh từ Trung Quốc trong một khoảng thời gian nhất định cũng được thảo luận. Tuy nhiên, vấn đề là không có địa điểm cách ly phù hợp đối với các cơ sở đào tạo ở khu vực thủ đô Seoul. Do đó, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vấn đề này.Bộ Giáo dục cho biết ước tính có khoảng 5.000 trên tổng số 70.000 du học sinh Trung Quốc đã nhập cảnh vào Hàn Quốc. Hiện những du học sinh này đang ở rải rác tại các trường đại học, do đó khó có thể kiểm soát những trường hợp bị nhiễm bệnh.Bên cạnh đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng yêu cầu Bộ Giáo dục lập kênh liên lạc để chia sẻ các thông tin chính xác về virus corona chủng mới cho các bậc phụ huynh.Ngoài ra, nghị sĩ Seo Yeong-kyo cho rằng cần cung cấp khẩu trang, nước khử trùng tay và nhiệt kế cho các trường học để có thể nhanh chóng xác định tình trạng nhiễm virus corona chủng mới, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên đến trường.Đảng Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống nhất trí sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng lây lan của virus corona chủng mới và tiến hành thảo luận thêm.