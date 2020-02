Tổng thống nối lại lịch trình báo cáo công việc của các ban ngành Chính phủ

Photo : YONHAP News

Ngày 11/2, Tổng thống Moon Jae-in đã nghe Bộ Tuyển dụng và lao động, Bộ Môi trường, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và thực phẩm báo cáo công việc năm 2020.Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Moon nhận định không thể lơ là các hoạt động liên quan tới kinh tế, nên đã quyết định nối lại lịch trình báo cáo công việc của các ban ngành Chính phủ sau một thời gian tạm thời gián đoạn vì dịch virus corona chủng mới.Buổi báo cáo công việc ngày 11/2 diễn ra dưới khẩu hiệu: "Tạo thêm việc làm tốt hơn cho người dân, đạt tăng trưởng rõ rệt". Ba ban ngành trên tiến hành báo cáo về các bài toán trọng tâm trong năm 2020 và kế hoạch thực hiện, với chủ đề chung là chính sách tạo việc làm. Đặc biệt, đại diện người dân cũng tham gia buổi báo cáo, nêu ý kiến về chính sách tuyển dụng.Bộ Tuyển dụng và lao động báo cáo sẽ tập trung áp dụng ổn định chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng trong năm 2020. Đồng thời, Bộ quyết tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động, thường xuyên theo dõi, giám sát vấn đề an toàn tại các doanh nghiệp, đặt mục tiêu giảm số người tử vong do tai nạn lao động từ 855 người trong năm ngoái xuống 725 người trong năm nay. Bộ Tuyển dụng cũng sẽ tích cực loại trừ các hành vi bắt nạt, quấy rối tình dục nơi công sở.Do dịch virus corona chủng mới bùng phát, Tổng thống đã hoãn lịch báo cáo công việc của các ban ngành ở lĩnh vực xã hội, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 30/1, nhằm tập trung mọi nguồn lực chính sách để kiểm soát và dập tắt dịch bệnh.Việc Tổng thống nối lại lịch trình báo cáo công việc thể hiện quyết tâm tiếp tục xúc tiến các chính sách về việc làm, chăm lo kinh tế, dân sinh song song với đối phó dịch bệnh.