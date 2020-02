Chính giới cạnh tranh chiêu mộ nhân tài trước thềm Tổng tuyển cử

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ nhân tài trước thềm Tổng tuyển cử tháng 4 tới.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 11/2 đã công bố danh sách chiêu mộ 20 người, trong đó có tiến sĩ Lee Kyung-soo, Phó Giám đốc Dự án lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) của Hàn Quốc, nhà khoa học về công nghệ nhiệt hạch tầm cỡ thế giới. Một người khác là cựu Thẩm phán Choi Ki-sang, từng là Chủ tịch Hội nghị đại biểu thẩm phán toàn quốc. Ông này từng nhiều lần công khai chỉ trích Cơ quan hành chính tòa án về nghi ngờ lạm dụng thẩm quyền hành chính, tư pháp.Đảng Hàn Quốc tự do công bố chiêu mộ cựu Công sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho, từng cùng gia đình tới Hàn Quốc tị nạn vào tháng 7 năm 2016. Trong một buổi họp báo, ông Thae phát biểu sẽ dốc toàn bộ tâm huyết để xây dựng một đất nước Hàn Quốc thống nhất, và tuyên bố sẽ tranh cử trong đợt Tổng tuyển cử sắp tới.Trong danh sách chiêu mộ nhân tài của đảng Hàn Quốc tự do còn có ba người ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, trong đó có Phó Giám đốc công ty Facebook Hàn Quốc Park Dae-sung.Ba đảng cùng khu vực Honam (thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) gồm đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Giải pháp thay thế mới (New Alternatives Party) ngày 11/2 đã mở cuộc họp lần một về việc xúc tiến hợp nhất. Các đảng này xin lỗi cử tri về những rạn nứt đáng tiếc trong thời gian qua và cam kết sẽ nhanh chóng tiến hành hợp nhất.Sau khi tuyên bố quay lại chính trường hồi đầu tháng 1, cựu Chủ tịch đảng Vì nhân dân Ahn Cheol-soo, hiện đang thuộc đảng Tương lai chính nghĩa, đang chuẩn bị thành lập đảng mới, lấy tên tạm thời là đảng Quốc dân. Cam kết tranh cử của ông là đưa cơ quan tư pháp thoát khỏi sự phục tùng Phủ Tổng thống, xóa bỏ quyền khởi tố của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, xúc tiến luận tội Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae.