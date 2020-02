Photo : YONHAP News

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài châu Á tự do (RFA) ngày 11/2 đưa tin Liên hợp quốc nhận định nguồn vốn viện trợ nhân đạo cần thiết cho Bắc Triều Tiên trong năm nay là khoảng 127 tỷ won (107 triệu USD).Văn phòng điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc, cơ quan phụ trách toàn bộ các hoạt động của Liên hợp quốc tại Bắc Triều Tiên, ngày 10/2 đã công bố báo cáo về nhu cầu tạm thời và kế hoạch ưu tiên cho miền Bắc năm 2020, phát hành bởi Nhóm Liên hợp quốc (UNCT), cơ chế thảo luận của Liên hợp quốc tại Bình Nhưỡng.Báo cáo chỉ ra rằng khoảng 10,04 triệu trên tổng số 25 triệu người dân miền Bắc đang gặp khủng hoảng nhân đạo. Con số này đã giảm nhiều so với 10,09 triệu người của năm ngoái.Số người dân miền Bắc nhận được viện trợ từ các tổ chức của Liên hợp quốc tại Bình Nhưỡng như Chương trình lương thực thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tăng từ 3,8 triệu người của năm ngoái lên 5,5 triệu người trong năm nay.Nguyên nhân là do độ tuổi người nhận viện trợ đã được mở rộng từ dưới 5 tuổi như hiện hành lên dưới 15 tuổi theo quy định của WHO.Các dự án nhân đạo chính là điều trị lao, cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em, với số tiền được phân bổ là 50 triệu USD.Ngoài ra, 29 triệu USD được dùng để hỗ trợ an ninh lương thực và kỹ thuật công nghiệp; 7 triệu USD dành cho dịch vụ vệ sinh, nước uống; và 21 triệu USD dành cho dự án y tế.Báo cáo cho biết năm ngoái, Liên hợp quốc và các nhóm viện trợ nhân đạo đã tới thăm 1.516 địa điểm thực hiện dự án viện trợ, nỗ lực giám sát chặt chẽ công tác viện trợ miền Bắc có được thực hiện nghiêm túc hay không. Báo cáo kỳ vọng "Nhóm công tác báo cáo kết quả (RWG)" mới thành lập sẽ theo dõi bao quát vấn đề này."Nhóm công tác báo cáo kết quả" được thành lập ngày 23/10 năm ngoái, trực thuộc Nhóm viện trợ nhân đạo (HCT) do Nhóm Liên hợp quốc (UNCT) lập ra nhằm giám sát công tác phân bổ viện trợ ở miền Bắc.