Hàn Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào phát điện bằng than đá

Liên hợp quốc và giới doanh nghiệp ngày 11/2 cho biết trong báo cáo "Xu hướng và triển vọng kinh tế thế giới năm 2020" do Liên hợp quốc công bố gần đây, trong khi các nước châu Âu, Bắc Mỹ giảm phát điện bằng than đá, thì các nước châu Á vẫn đang phụ thuộc nhiều vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá.Năm ngoái, tổng công suất phát điện của các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá mới xây dựng trên toàn thế giới là 51.855 MW. Trong đó, Trung Quốc chiếm nhiều nhất là 34.737 MW, sau đó tới Ấn Độ 11.220 MW, Bangladesh 2.774 MW, Indonesia 2.700 MW, Australia 2.320 MW, Philippines 1.970 MW, Thổ Nhĩ Kỳ 1.216 MW. Trong top 10, ngoài Australia, Ba Lan (530 MW), Cộng hòa Nam Phi (395 MW), 7 nước còn lại đều thuộc châu Á. Hàn Quốc đứng thứ 14 với 269 MW.Số liệu trên bao gồm công suất của những nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá được đề xuất xây dựng mới hoặc đã khởi động từ cuối năm 2018-2019, không bao gồm những nhà máy đã dừng hoạt động.Báo cáo chỉ ra rằng việc xây dựng mới, vận hành nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá cho thấy quốc gia đó còn chưa nhận thức đầy đủ rằng chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch đang là bài toán hết sức cấp thiết.Liên hợp quốc nhận định phải đánh thuế các-bon thật cao để khuyến khích các nước chuyển đổi năng lượng. Nếu áp dụng thuế các-bon thì giá của than đá sẽ tăng mạnh so với các nhiên liệu khác như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), có thể thúc đẩy việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng thân thiện môi trường.Gần đây, Hàn Quốc đang tích cực triển khai chính sách giảm dần hoạt động phát điện bằng than đá, như đóng cửa sớm các nhà máy nhiệt điện đã hoạt động lâu năm, thủ phạm chính gây ra bụi nhỏ.Trong mùa đông vừa rồi, Hàn Quốc lần đầu triển khai đối sách giảm công suất hoạt động của các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, như dừng hoạt động hoặc giới hạn bằng 80% công suất thông thường trong những thời điểm nồng độ bụi nhỏ ở mức cao.Tuy nhiên, Hàn Quốc sẽ có thêm ba nhà máy nhiệt điện mới đi vào hoạt động trong năm nay, và vẫn đang xây dựng 4 nhà máy khác. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, công suất phát điện bằng than đá của Hàn Quốc chiếm 40,7% tổng lượng điện năng sản xuất, cao hơn nhiều so với tỷ lệ phát điện nguyên tử (26,3%), khí thiên nhiên hóa lỏng (24,9%), và năng lượng tái tạo (6,5%).Giới doanh nghiệp năng lượng nhận định biến đổi khí hậu đang nổi lên như một bài toán nhức nhối toàn cầu, nên Chính phủ cần xây dựng các chính sách chuyển đổi năng lượng cụ thể và hiệu quả hơn nữa.