Photo : YONHAP News

Trả lời báo giới địa phương, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây cho biết Mỹ đang có kế hoạch bố trí tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như Hàn Quốc và Nhật Bản.Theo Ngoại trưởng Lavrov, mặc dù động thái này của Mỹ là nhằm gây sức ép với Trung Quốc, song do phần lớn lãnh thổ nước Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa nên Matxcơva sẽ đối phó với vấn đề này.Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên đất liền tại Nhật Bản "Aegis Ashore" do Mỹ đưa ra trong tháng trước cũng có thể được sử dụng cho mục đích tấn công. Matxcơva cũng đã bày tỏ lập trường cho rằng vũ khí này đe dọa tới nước Nga.Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga hiện đang trao đổi cụ thể với Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để đánh giá tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Mỹ có mức độ uy hiếp đến đâu.Ngoài ra, ông Lavrov cũng nhấn mạnh Matxcơva và Washington cần gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm sau.